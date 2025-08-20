Nagi Instynkt wraca! Ale bez Sharon Stone. Gwiazda tak to podsumowała!

Sharon Stone sceptyczna wobec rebootu „Nagiego instynktu”: „Nie wiem, po co to robić”

"Nagi Instynkt" z 1992 roku to jedno z najsłynniejszych dzieł w dziejach kina, a scenę z Sharon Stone zakładającą nogę na nogę zna każdy. Teraz pojawiły się plotki, które głoszą, że ma powstać tak zwany reboot "Nagiego Instynktu", czyli film w jakiś sposób nawiązujący do swojego poprzednika, ale nie będący ani jego nieco zmienioną kopią, ani kontynuacją czy prequelem. Jednak tym razem Sharon Stone nie zagra w nim żadnej roli. Gwiazda zapytana o to przez TV’s Today podsumowała te doniesienia. „Jeśli to pójdzie tak, jak poszło z tym, w którym grałam, to po prostu powiem: nie wiem, dlaczego to robisz. No dobra, śmiało, ale powodzenia” - powiedziała wplatając w odpowiedź wulgarne słowo na "f" i mając na myśli nie film z 1992 roku, ale jego nieudaną kontynuację z 2006.

"Już raz przeszłam na emeryturę i kilka razy umarłam"

„Jestem na takim etapie, że już raz przeszłam na emeryturę i kilka razy umarłam. Myślałam sobie: »Co zrobisz? Zabijesz mnie jeszcze raz? No dalej«” - dodała aktorka, nawiązując do faktu, że jej bohaterka Catherine Tramell była już wielokrotnie „uśmiercana”. Z kolei w rozmowie z Simonem Hattenstone’em z "Guardiana" Stone mówiła, kpiąc z umiejętności pisarskich scenarzysty: „Nie będzie rebootu 'Nagiego instynktu'. Przykro mi to mówić, ale Joe Eszterhas [scenarzysta filmu z 1992 roku] nie dałby rady wypisać się z apteki Walgreens”. Sam Eszterhas zapewniał wcześniej, że jest w świetnej formie.

Scenarzysta "Nagiego Instynktu" nie poddaje się. Podpisał już umowę z MGM

„Dla tych, którzy zastanawiają się, co 80-letni mężczyzna robi, pisząc seksowny, erotyczny thriller: plotki o mojej filmowej impotencji są przesadzone i dyskryminujące ze względu na wiek” – powiedział w oświadczeniu dla "Wrap". Już jedna kontynuacja "Nagiego Instynktu" powstała, 19 lat temu. "Nagi Instynkt 2" zebrał fatalne recenzje i zarobił zaledwie 38 mln dolarów na świecie. Dla porównania, pierwsza część przyniosła twórcom aż 353 mln. Tymczasem 80-letni Joe Eszterhas podpisał umowę z Amazon MGM na scenariusz nowego „Nagiego instynktu”.

Sonda Czy Sharon Stone wygląda na swój wiek? Tak Nie

Quiz. Czy odgadniesz brakujące słowa w tytułach kultowych polskich filmów? Pytanie 1 z 10 Na sam początek zapytamy o znany film Stanisława Barei. Chodzi o "Nie ma róży bez _" kolców ognia cierpienia Następne pytanie