Najdroższa modelka świata szuka miłości! Kendall Jenner jest już wolna

Kendall Jenner i Bad Bunny rozstali się?! "Wygląda na bardzo zakochanych". Najdroższa modelka świata nie ma szczęścia w miłości

Kendall Jenner to najdroższa modelka świata. Nie sposób zliczyć wzdychających do niej mężczyzn, jednak piękna członkini rodu Kardashianów wyraźnie nie ma do nich szczęścia... Jak plotkuje magazyn People, gwiazda znowu została sama i musi od nowa szukać miłości. W wielkim świecie aż huczy od plotek o rzekomym rozstaniu najdroższej modelki świata z portorykańskim raperem o pseudonimie Bad Bunny (29 l.). Para spotykała się od lutego, gwiazda i raper wytrzymali więc ze sobą niespełna rok. People donosił jeszcze niedawno, że Kendall i Bad Bunny spędzili razem całe wakacje i "to coś poważnego". "Wyglądają na bardzo zakochanych" - donosili jacyś niedyskretni "znajomi pary". Co poszło nie tak? Trudno powiedzieć, ale ostatnio gwiazdorska para była widziana razem w październiku. Od tamtej pory Kendall chodzi na imprezy sama... Ale to na pewno nie potrwa długo!

Kim jest Kendall Jenner? Ile zarabia? Z kim się spotyka?

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Równie wiele mówi się o życiu miłosnym najlepiej opłacanej modelki na świecie. W 2022 roku mówiło się o tym, że Kendall Jenner nadal spotyka się z koszykarzem Devinem Bookerem. Potem gwiazda ze sportowców przerzuciła się na raperów, ale wygląda na to, że i to już przeszłość.

Sonda Czy uważasz, że modelki mają ciężką pracę? Tak Nie Nie mam zdania

Bad Bunny and Kendall Jenner Split After Less Than a Year of Dating: Source https://t.co/lIfg1p9QDj— People (@people) December 17, 2023

Trudne słowa w języku polskim. Znasz je wszystkie? QUIZ Pytanie 1 z 12 Czym jest prokrastynacja? powiększaniem społeczeństwa nałogowym odkładaniem obowiązków na później zapominaniem o obowiązkach Dalej