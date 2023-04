Najgorsze stylizacje Meghan Markle. Błyszcząca mini i zbyt duży dekolt to nie wszystko! [ZDJĘCIA]

Meghan Markle jest ikoną stylu. Kreacje dla niej szyją najwięksi projektanci na świecie

Meghan Markle skutecznie rywalizuje z Kate Middleton o tytuł najlepiej ubranej księżnej brytyjskiej. Szala zwycięstwa przechyla się raz na korzyść księżnej Kate, innym razem na korzyść Meghan. Stylizacje żony księcia Harry'ego są inspiracją dla milionów kobiet na całym świecie. Lubi garnitury, sukienki midi, dekolty w łódkę, kapelusze i brylanty. Eksperci oceniają jej styl jako minimalistyczny, elegancki i dopracowany. Księżna Sussex pokazuje się w strojach największych światowych projektantów mody: Givenchy, Dior czy Valentino.

Żona księcia Harry'ego ceni minimalizm i elegancję

Meghan Markle jest bez wątpienia wzorem do naśladowania w kwestii mody. Ma świetny gust, ceni jakość, wie, co w modowej trawie piszczy. Doskonale zna atuty i mankamenty swojej sylwetki, więc wie, co podkreślić strojem, a co zgrabnie ukryć. A przy tym Meghan jest odważna w kreowaniu swojego wizerunku i widać, że chce się wyróżnić i nie być "ta drugą księżną", albo co gorsza, kopią Kate Middleton. Słowem: naprawdę potrafi się ubrać!

Najgorsze stylizacje Meghan Markle. Księżna w ciąży ubierała się wprost koszmarnie!

Jednak nawet Meghan Markle zdarzają się modowe wpadki. Aż trudno uwierzyć, że tak koszmarnie kuse i błyszczące sukienki, albo workowate, kompletnie źle dobrane fasonem i kolorem tuniki mogła włożyć na siebie żona następcy tronu brytyjskiego! Tamtejsze tabloidy bezlitośnie pokazują najgorsze stylizacje Meghan. Okazuje się, że najgorzej żona Harry'ego ubierała się... będąc w ciąży. Jakby zupełnie zapomniała o dress codzie! Przymiotniki: elegancka i modna przestały ją chwilowo opisywać... Przekonajcie się sami!

Poniżej znajdziecie galerię zdjęć najgorszych stylizacji Meghan Markle! Ciekawe, czy rozpoznacie ja na zdjęciu numer 20...