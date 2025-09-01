Najlepsza praca świata? Szukają tylko stu osób!

We Włoszech szukają testerów tiramisu. 100 szczęśliwców spróbuje deseru podczas mistrzostw świata

Treviso, czyli włoskie miasto, w którym ponad 60 lat temu powstało tiramisu, szykuje się na wielkie wydarzenie. W październiku odbędą się tam Mistrzostwa Świata w Tiramisu (Tiramisu World Cup), a organizatorzy ogłosili, że poszukiwanych jest stu testerów, którzy będą oceniać najsłynniejszy włoski deser. Choć mogłoby się wydawać, że wystarczy po prostu kochać tiramisu, wymagania są znacznie wyższe. Kandydaci muszą zdać specjalny test sprawdzający ich wiedzę na temat deseru. Pytania dotyczą m.in. temperatury kawy, w której należy nasączyć biszkopty czy średniej zawartości tłuszczu w serku mascarpone. Jak podkreślają organizatorzy, jurorzy powinni być w stanie błyskawicznie rozpoznać, czy deser został przygotowany zgodnie z tradycją.

100 wybranych testerów spróbuje około 240 porcji tiramisu

Stu wybranych testerów będzie miało nie lada zadanie – spróbują około 240 porcji tiramisu. Do oceny trafią zarówno desery wykonane według oryginalnej receptury z Treviso, jak i ich kreatywne wariacje. Oryginalny przepis ma dziś status dokumentu historycznego – został złożony w Włoskiej Akademii Kuchni wraz z aktem notarialnym i stanowi kulinarną wizytówkę regionu. Tiramisu, którego nazwa oznacza dosłownie „podnieś mnie na duchu”, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych włoskich deserów na świecie. Składa się z biszkoptów nasączonych kawą, warstwy kremu z mascarpone, jajek i cukru, a całość posypywana jest kakao. Dzięki mistrzostwom w Treviso miasto przypomina światu, że właśnie tam narodził się ten deser, który dziś ma status międzynarodowej ikony włoskiej kuchni.

Składniki tradycyjnego tiramisu:biszkopty savoiardi (podłużne biszkopty, tzw. „ladyfingers”),mocna kawa espresso, w której biszkopty są krótko nasączane,krem z serka mascarpone, żółtek i cukru (w wielu wersjach dodaje się też ubite białka lub śmietankę dla lekkości),czasem odrobina likieru (np. amaretto lub marsala),wierzch posypany gorzkim kakao

Imagine being invited to taste 240 versions of Italy’s most famous dessert. The Tiramisu World Cup is returning to Treviso from October 10 to 12 and organisers are calling on one hundred dessert fans to step in as official judges. Every bite brings you closer to crowning the… pic.twitter.com/WgruHzJ9P6— Hardcore Italians (@HardcoreItalian) August 31, 2025

