Naukowcy tworzą nową Arkę Noego! Wyślą zwierzęta na Księżyc?

W Starym Testamencie przed nachodzącym wielkim potopem Bóg kazał Noemu zbudować wielką łódź i umieścić na niej po parze zwierząt każdego gatunku. Powódź faktycznie nadeszła, a życie na Ziemi przetrwało dzięki zabiegom Noego. Czy taki prawdziwie biblijny kataklizm może się powtórzyć? W naszych niespokojnych czasach trudno się nad tym nie zastanawiać. Napięcie międzynarodowe może teoretycznie doprowadzić nawet do wojny światowej i konfliktu atomowego, ocieplenie klimatu może z kolei sprowadzić na nas katastrofy naturalne. W tej sytuacji naukowcy postanowili działać jak Noe i stworzyć nową Arkę. Badacze ze Smithsonian Institution w Stanach Zjednoczonych chcą wysłać zamrożone tkanki zwierzęce w kosmos, a konkretnie na Księżyc, by tam bezpiecznie przeczekały ewentualne kataklizmy - podał "The Times". Po latach byłaby możliwość sprowadzenia ich z powrotem na Ziemię i na ich podstawie odtworzenie dawnego życia. Jak przekonują naukowcy z USA, mogłyby tam być przechowywane w bezpieczny sposób bez użycia energii elektrycznej w zawsze pozostających w cieniu kraterach naszego satelity, w podobnych warunkach co przykładowo komórki jajowe czy zarodki w trakcie procedury in vitro.

"Jeśli życie na Ziemi zostanie całkowicie zniszczone, to biorepozytorium nie będzie miało znaczenia. Ale może pomóc równoważyć skutki klęsk żywiołowych"

Księżycowy bank danych już zaczął powstawać. Na dobry początek naukowcy chcą wysłać w kosmos małą rybę z Hawajów. W tamtejszym Instytucie Biologii Morskiej zamrożono próbki pobrane od kilku osobników gatunku Asterropteryx semipunctata z rodziny babkowatych występującej na rafach koralowych. Rybka ta została wybrana jako dość łatwy przypadek, bo jej płetwy są łatwe w tak zwanej kriokonserwacji. "Początkowo do księżycowego biorepozytorium trafiłby materiał biologiczny najbardziej zagrożonych ziemskich gatunków. Naszym ostatecznym celem jest jednak kriokonserwacja większości gatunków na Ziemi" – powiedziała dr Mary Hagedorn, specjalistka w dziedzinie biologii morskiej, kriobiolożka i główna autorka artykułu w "The Times". Analogiczny bank nasion już istnieje, tyle że na Ziemi, wyspie Spitsbergen, 120 metrów pod Ziemią. Przechowywane są tam nasionaponad miliona r oślin jadalnych z całego świata. "Jeśli życie na Ziemi zostanie całkowicie zniszczone, to biorepozytorium nie będzie miało znaczenia. Ale może pomóc równoważyć skutki klęsk żywiołowych i zwiększyć możliwości podróży kosmicznych. To inne podejście do ochrony różnorodności biologicznej Ziemi. A życie jest cenne i – o ile nam wiadomo – rzadkie we wszechświecie" – powiedziała dr Hagedorn.

