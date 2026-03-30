Negocjacje z Iranem na finiszu? Trump zaskakuje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-30 7:01

Z jednej strony Donald Trump wysyła na Bliski Wschód żołnierzy i podobno szykuje ich na inwazję lądową, a z drugiej twierdzi uparcie wbrew Teheranowi, że negocjacje trwają. Teraz prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnia nawet, że obie strony zgadzają się co do większości punktów proponowanej ugody. Mało tego, zdaniem Donalda Trumpa tak naprawdę już doszło do zmiany reżimu, a nowi irańscy przywódcy są "bardzo rozsądni".

Trump ma doradcę duchowego! Pastor mówi o wojnie i NATO

Autor: AP Photo/ Associated Press

Donald Trump twierdzi, że negocjacje z Iranem postępują, Irańczycy zgodzili się na większość z 15 punktów amerykańskiej propozycji ugody

Nasilające się spekulacje mówią o coraz bliższej inwazji lądowej Amerykanów na Iran, a tymczasem Donald Trump z jednej strony wysyła coraz więcej żołnierzy na Bliski Wschód, a z drugiej zapewnia, że negocjacje trwają. I właściwie są na finiszu. Jak powiedział prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami  na pokładzie Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu, negocjacje „pośrednie i bezpośrednie” z Iranem idą „skrajnie dobrze”. "Dali nam większość z punktów (...) Oni zgadzają się z nami co do planu. Zaoferowaliśmy 15 rzeczy i w większości (się zgodzili). Zwrócimy się o parę innych rzeczy" - relacjonował Trump. Jak dodał, Iran przepuścił w ubiegłym tygodniu przez Cieśninę Ormuz 10 tankowców oraz zgodził się na przepuszczenie kolejnych.Prezydent stwierdził nawet, że Trump ponownie zaznaczył, że tak naprawdę jego zdaniem już doszło do „zmiany reżimu”, a nowi rządzący są „bardzo rozsądni”.

Przewodniczący parlamentu Iranu powiedział, że Iran czeka na amerykańskie siły lądowe, aby je „podpalić"

Jednocześnie zakulisowe medialne doniesienia, w tym "New York Times", mówią o wysyłaniu tysięcy amerykańskich żołnierzy elitarnych jednostek na Bliski Wschód. Podobno Pentagon rozważa konkretne opcje ograniczonej lądowej inwazji na Iran. A Teheran na wieść o tym grozi Ameryce. „Nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników. Wróg publicznie wysyła sygnały o negocjacjach i dialogu, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy”. Tak skomentował domniemane amerykańskie plany lądowej operacji w Iranie przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, cytowany w niedzielę przez agencję IRNA. Z kolei irańska agencja Mehr przekazała oświadczenie rzecznika Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generała Ebrahima Zolfaghariego: „Wojownicy islamu od dawna czekają na wydarzenia, które dowiodą, że agresja i okupacja nie doprowadzą do niczego poza upokarzającą niewolą, rozczłonkowaniem i zniknięciem agresorów, a amerykańscy dowódcy i żołnierze staną się łatwym łupem dla rekinów z Zatoki Perskiej.

Quiz na Wielkanoc. Pieśni religijne. Dokończ słowa. "Pan jest mocą", "Oto jest dzień", "Panie dobry jak chleb"
REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM
