Nie żyje gwiazdor muzyki. "Zmarł po długiej chorobie"

Legendarny muzyk był członkiem i założycielem dwóch zespołów rockowych - The Byrds oraz Crosby, Stills, Nash & Young. Jego największa sława przypadła na lata 60. i 70. ubiegłego wieku. Magazyn „Variety” opisał go jako „hedonistyczne uosobienie stylu życia z lat 60., opartego na seksie, narkotykach i rock and rollu”. Co bardzo rzadkie, dwukrotnie w swojej karierze został uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame.

Zmarł David Crosby. Wiedział, że zostało mu mało czasu?

Żona Crosby’ego przekazała, że jej ukochany zmarł po długiej chorobie. On sam nie tak dawno miał powiedzieć: „Już niedługo umrę, tak to właśnie działa”. Czuł, że odchodzi? Muzyka żegnają dawni koledzy z zespołu. „Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mojego przyjaciela Davida Crosby’ego. Wiem, że ludzie wolą skupiać się na tym, jak niestabilna była czasami nasza znajomość, ale to, co zawsze najbardziej liczyło się dla mnie i Davida bardziej niż cokolwiek innego, to czysta radość z muzyki, jaką razem tworzyliśmy i nasza głęboka przyjaźń” - napisał w mediach społecznościowych Graham Nash.

The one-and-only David Crosby joined us in 2016 to discuss, among other things, the inspiration for his music. https://t.co/wtddfkRgbY pic.twitter.com/3STvLqmWJh— Morning Joe (@Morning_Joe) January 20, 2023

Sonda Gdzie najczęściej słuchasz muzyki? Streaming (np. Spotify) Na YouTube Na płytach CD Na winylu