Nie żyje Noelia Castillo Ramos. 25-latka poddała się eutanazji po długiej walce

Maria Hędrzak
PAP.
2026-03-26 22:18

Jak poinformował w czwartek hiszpański dziennik "El Pais", Noelia Castillo Ramos, 25-letnia Hiszpanka, która kilka lat temu padła ofiarą zbiorowej napaści seksualnej, poddała się eutanazji. Kobieta mogła jej dokonać po długim procesie i mimo sprzeciwu swojego ojca. Czekała na to ponad 600 dni.

W 2022 r. młoda kobieta padła ofiarą zbiorowej napaści. Po tej tragedii próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z piątego piętra. W wyniku upadku została sparaliżowana. Zmagała się z przewlekłym bólem, cierpiała psychicznie. Dwa lata później Noelia złożyła wniosek o eutanazję, a specjalna komisja medyczna w Katalonii wydała zgodę na jej przeprowadzenie. Proces został jednak wstrzymany na skutek działań ojca kobiety, który - z pomocą katolickiej organizacji Abogados Cristianos - rozpoczął batalię sądową o utrzymanie córki przy życiu wbrew jej woli.

Po potwierdzeniu prawa Noelii do eutanazji przez hiszpańskie sądy i odrzuceniu wniosku o wstrzymanie procesu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka kobieta mogła zrealizować swój zamiar. Eutanazję zaplanowano na czwartek, na godz. 18.

- Nikt z mojej rodziny tego nie popiera, ale szczęście ojca nie może być ważniejsze od szczęścia czy życia córki - powiedziała Noelia w ostatnim wywiadzie, udzielonym stacji telewizyjnej Antena 3.

Powróciła burzliwa debata dotycząca eutanazji

Sprawa 25-latki sprawiła, że w Hiszpanii ożyła debata na temat eutanazji, zalegalizowanej w kraju w 2021 r. Hiszpania stała się tym samym czwartym krajem w Europie - po Holandii, Belgii i Luksemburgu - który wprowadził możliwość jej wykonywania. W przeprowadzonym w 2021 r. sondażu Centrum Badań Socjologicznych 72,4 proc. Hiszpanów poparło prawo do eutanazji, a 15 proc. było przeciw.

HISZPANIA