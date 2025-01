Nowa zwierzęca gwiazda internetu! Krab zrobił zawrotną karierę

Nowa zwierzęca gwiazda internetu! „To najsłodszy, najbardziej kolczasty, najmniejszy krab na świecie!”

Od najdawniejszych internetowych czasów w sieci raz po raz pojawiały się zwierzęce gwiazdy. Był zezowaty opos Heidi, był Grumpy Cat, były inne niezliczone śmieszne koty, zwłaszcza takie w kosmosie. W ostatnich tygodniach zachwycano się małym hipopotamkiem Moo Dengiem, którego zdjęcia na Instagramie oglądały dziesiątki tysięcy obserwatorów. Ale teraz ta cała menażeria powinna trochę się posunąć zrobić miejsce dla... kraba. Nadchodzi nowa zwierzęca gwiazda internetu. Amerykańscy naukowcy spotkali na dnie Zatoki Meksykańskiej słodkiego małego kraba, a jego zdjęcie w internecie wywołało falę zachwytów obserwatorów. Zwierzak został okrzyknięty „najsłodszym krabem na świecie”. Musisz go zobaczyć! Stworzenie wygląda na zdziwione i rozczochrane, a film pokazany przez The National Oceanic and Atmospheric Administration i przedstawiający tego kraba obejrzało już 10,6 milionów osób.

„Wygląda, jakby właśnie obudził się po wspaniałej drzemce”, „Och, super, nowa postać z kreskówki!”

„Wygląda, jakby właśnie obudził się po wspaniałej drzemce”, „Och, super, nowa postać z kreskówki!” - piszą widzowie. „To najsłodszy, najbardziej kolczasty, najmniejszy krab na świecie!” - dodają od siebie naukowcy. Krab został wyciągnięty przez badaczy zeszłego lata podczas wyprawy. Wszystko po to, by zbadać środowisko koralowców i hodowania w laboratorium żyjących tam istot. Jak precyzują naukowcy, misja ma pomóc w „odbudowie społeczności dna morskiego w zaciemnionym środkowym biegu Zatoki Meksykańskiej i jej najgłębszych, pozbawionych światła słonecznego obszarach, które zostały uszkodzone przez wyciek ropy z Deepwater Horizon”. Według badaczy krabik to młody osobnik Neolithodes agassizii, pająkowaty krab królewski.

i Autor: Shutterstock; NOAA

Confused crab wins hearts on the internet: ‘This is the cutest, spikiest, tiniest crab in the world!’ https://t.co/VeQs90pQj0 pic.twitter.com/MOKgnmSGVY— New York Post (@nypost) January 20, 2025

