Nowe zdjęcie Putina szokuje. Nie zgadniesz, co miał na głowie

Władimir Putin podczas wizyty w Czeczenii założył słuchawki w dziwny sposób. Lawina złośliwych domysłów zalewa internet!

Czemu on to zrobił?! Nowe zdjęcia i filmy przedstawiające Władimira Putina wywołały wielką internetową dyskusję i falę żartów z dziwnego zachowania rosyjskiego dyktatora. Co się stało? Niecodzienna sytuacja z udziałem prezydenta Rosji miała miejsce podczas ostatniej wizyty Putina w Czeczenii. Spotkał się tam z watażką Ramzanem Kadyrowem i innymi lojalnymi wobec siebie politykami. Jednym z elementów spotkania była wizyta na strzelnicy. Z tej okazji podano Władimirowi Putinowi słuchawki, które miały chronić słuch od głośnych dźwięków wystrzałów. A on... założył je tak, jakby nigdy wcześniej nie widział słuchawek - do góry nogami, owijając je dziwnie wokół szyi. Trzymały się uszu, ale na odwrót. O co tutaj chodzi? Przez internet przetoczyła się lawina domysłów.

„Potrzebowałem 6 godzin i 3 galonów żelu, żeby ułożyć moje nieliczne pozostałe włosy i żadne czeczeńskie słuchawki nie sprawią, że będę wyglądał głupio”

Wielu snuło złośliwe przypuszczenia odnośnie dziwnego sposoby noszenia słuchawek przez Władimira Putina. Zastanawiali się, czy aby prezydent Rosji nie chciał po prostu uniknąć zepsucia sobie fryzury lub wręcz fryzjerskiej katastrofy. "Strategiczny geniusz Rosji nie chce, żeby jego fryzura została zniszczona. Putin powiedział: „Potrzebowałem 6 godzin i 3 galonów żelu, żeby ułożyć moje nieliczne pozostałe włosy i żadne czeczeńskie słuchawki nie sprawią, że będę wyglądał głupio” - pisze jeden z użytkowników platformy X, niejaki Glasnost Gone. "Ciekawe, dlaczego Putin (na początku nawet go nie poznałem) założył słuchawki w ten sposób? Żeby mieć brodę jak Kadyrow?" - żartuje w sieci Anton Geraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. "Fryzjer [Putina] musi układać te rzadkie włosy, aby nie było widać, że rosyjski prezydent jest już całkowicie łysy. A słuchawki zniszczyłyby całe piękno” - dodaje bloger Rustem Adagamow. „Jestem zaskoczony, że wszyscy inni nie założyli od razu swoich słuchawek w ten sam sposób" - pisze jeszcze inny internauta. Czy kiedykolwiek poznamy rozwiązanie tej zagadki?

i Autor: AP

Sonda Czy wkrótce skończą się rządy Putina w Rosji? Tak, będzie lub już jest skończony w Rosji Nie, bunt nie wpłynie na jego władzę

I wonder why Putin (I didn't even recognize him at first) put the headphones on this way? To have a beard like Kadyrov does? pic.twitter.com/AKoQKnjan2— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 21, 2024

Russia's strategic genius doesn't want his comb-over ruined. Putin said "it took 6 hours and 3 gallons of gel to seal down my few remaining hairs, and no Chechen headphones are going to make me look stupid." https://t.co/EngMHzWl39 pic.twitter.com/T98dmBWkRx— Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 22, 2024

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty, 10/10 tylko dla elity Pytanie 1 z 10 "Doświadczenie – to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom". Kto to powiedział? George Bush Madonna Oscar Wilde Dalej