Nurkowie eksplorowali wrak statku, obaj zginęli. To Polacy

Zaginiony chłopak zrobił coś złego, zanim zniknął? Wiadomo, co wyznał znajomym!

Decyzja Kate i Williama wyciska łzy z oczu. Zrobili to w sekrecie!

Butla z helem do napełniania balonów wybuchła. Nie żyje studentka, kilka osób rannych!

Do zdarzenia doszło w sobotę, 6 lipca w godzinach porannych. Służby zostały powiadomione o zdarzeniu około godz. 10:30. Nurkowie eksplorowali wrak "Le Polynesien" z czasów I wojny światowej na głębokości 50 metrów. Gdy jeden z nich miał problemy, z pomocą ruszył mu kolega. W drodze na powierzchnię przegapili jednak dekompresję, co doprowadziło do nieszczęścia.

Jak informują maltańskie media, karetka zabrała nurków do szpitala Mater Dei, gdzie wkrótce stwierdzono zgon 45-letniego mężczyzny. Niestety drugiego 48-latka również nie udało się uratować. Po południu mężczyzna zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Obaj byli obywatelami Polski.

Dochodzenie w sprawie tragicznego zdarzenia prowadzi policja.

Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Dalej