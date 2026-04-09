Obraz Picassa wart milion można mieć za 100 euro! Niesamowita szansa!

W Paryżu odbędzie się charytatywna loteria, w której główną nagrodą jest obraz Pabla Picassa o wartości miliona euro.

Za jedyne 100 euro możesz stać się właścicielem "Głowy kobiety" z 1941 roku, przedstawiającej Dorę Maar.

Pieniądze ze sprzedaży losów wesprą Fundację Badań nad Chorobą Alzheimera.

Szansa, by za 100 euro zdobyć dzieło Pabla Picassa

Ależ okazja! 14 kwietnia w paryskim domu aukcyjnym Christie's odbędzie się losowanie zwycięzcy niezwykłej loterii charytatywnej. Niezwykłej, bo wydając 100 euro na los (czyli około 420 zł), można wygrać wart milion euro (ponad cztery miliony złotych) obraz Pabla Picassa. Mowa o "Głowie kobiety", stworzonej przez artystę w 1941 roku. Obraz przedstawia Dorę Maar, artystkę, którą łączył z Picassem burzliwy związek.

Wydasz 100 euro, możesz wygrać obraz wart milion!

Wnuk malarza, Olivier Widmaier Picasso, w rozmowie z NPR wyznał, że jest przekonany, że jego dziadek pochwaliłby inicjatywę przeznaczenia obrazu na loterię charytatywną. "Był bardzo hojnym człowiekiem. Był bardzo dyskretny, ale chętnie pomagał rodzeństwu, rodzinie i przyjaciołom, a także ludziom potrzebującym pomocy z powodu wojny domowej w Hiszpanii i II wojny światowej w Europie" – powiedział.

Jak informuje PAP, wciąż jest szansa, by zawalczyć o dzieło mistrza. Około jedna trzecia ze 120 tys. biletów jest nadal dostępna. Uzyskane z biletów fundusze zasilą paryską Fundację Badań nad Chorobą Alzheimera.

