Miliony? Nie... MILIARDY! To tutaj padła rekordowa wygrana w Eurojackpot

Rekordowa wygrana w Eurojackpot w Czechach

W losowaniu Eurojackpot z 26 maja 2026 r. padły liczby: 5, 11, 23, 33, 42 oraz euronumery 10 i 12. To właśnie ten zestaw okazał się wart fortuny – 120 milionów euro trafiło do gracza z Czech, który jako jedyny wytypował komplet zwycięskich liczb. Media u naszych południowych sąsiadów potwierdzają, że kupon został wysłany w Czechach, a wygrana jest jedną z najwyższych w historii tamtejszych graczy.

Ile lat musi pracować przeciętny Czech, by zarobić taką kwotę?

Według danych o wynagrodzeniach w Czechach na 2026 rok przeciętna pensja wynosi około 47 500 CZK brutto miesięcznie.

To oznacza, że:

120 mln euro ≈ 3 000 000 000 CZK

3 mld CZK / 47 500 CZK ≈ 63 157 miesięcy pracy

To daje około 526 lat pracy przeciętnego Czecha!

Innymi słowy – zwycięzca wygrał równowartość ponad pięciu stuleci przeciętnych zarobków.

Co można kupić za 120 milionów euro?

Taka kwota otwiera drzwi do świata luksusu, o którym większość może tylko marzyć. Za 120 mln euro można kupić m.in.:

około 60 luksusowych willi w Pradze, każda warta 50 mln CZK,

flotę 200 sportowych Porsche 911,

prywatny odrzutowiec klasy Gulfstream,

kilka hoteli butikowych w czeskich kurortach,

setki hektarów ziemi w najbardziej prestiżowych regionach kraju.

To pieniądze, które pozwalają zmienić życie nie tylko zwycięzcy, ale i kilku pokoleń jego rodziny.

Polska też ma swojego szczęśliwca

Choć główna wygrana padła w Czechach, w Polsce również odnotowano wysoką nagrodę. W Warszawie padła wygrana III stopnia – 1 442 462 zł.

Jak grać w Eurojackpot?

Zasady są proste:

wybierasz 5 liczb z 50,

oraz 2 euronumery z 12,

losowania odbywają się we wtorki i piątki,

jeden zakład kosztuje 12,50 zł.

Aby zgarnąć główną wygraną, trzeba trafić komplet siedmiu liczb.

Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 29 maja. Do wygrania będzie pula gwarantowana 45 milionów złotych (10 mln euro).

