Miliony? Nie... MILIARDY! To tutaj padła rekordowa wygrana w Eurojackpot

Rekordowa wygrana w Eurojackpot w Czechach
W losowaniu Eurojackpot z 26 maja 2026 r. padły liczby: 5, 11, 23, 33, 42 oraz euronumery 10 i 12. To właśnie ten zestaw okazał się wart fortuny – 120 milionów euro trafiło do gracza z Czech, który jako jedyny wytypował komplet zwycięskich liczb. Media u naszych południowych sąsiadów potwierdzają, że kupon został wysłany w Czechach, a wygrana jest jedną z najwyższych w historii tamtejszych graczy.
Ile lat musi pracować przeciętny Czech, by zarobić taką kwotę?
Według danych o wynagrodzeniach w Czechach na 2026 rok przeciętna pensja wynosi około 47 500 CZK brutto miesięcznie.
To oznacza, że:
- 120 mln euro ≈ 3 000 000 000 CZK
- 3 mld CZK / 47 500 CZK ≈ 63 157 miesięcy pracy
- To daje około 526 lat pracy przeciętnego Czecha!
Innymi słowy – zwycięzca wygrał równowartość ponad pięciu stuleci przeciętnych zarobków.
Co można kupić za 120 milionów euro?
Taka kwota otwiera drzwi do świata luksusu, o którym większość może tylko marzyć. Za 120 mln euro można kupić m.in.:
- około 60 luksusowych willi w Pradze, każda warta 50 mln CZK,
- flotę 200 sportowych Porsche 911,
- prywatny odrzutowiec klasy Gulfstream,
- kilka hoteli butikowych w czeskich kurortach,
- setki hektarów ziemi w najbardziej prestiżowych regionach kraju.
To pieniądze, które pozwalają zmienić życie nie tylko zwycięzcy, ale i kilku pokoleń jego rodziny.
Polska też ma swojego szczęśliwca
Choć główna wygrana padła w Czechach, w Polsce również odnotowano wysoką nagrodę. W Warszawie padła wygrana III stopnia – 1 442 462 zł.
Jak grać w Eurojackpot?
Zasady są proste:
- wybierasz 5 liczb z 50,
- oraz 2 euronumery z 12,
- losowania odbywają się we wtorki i piątki,
- jeden zakład kosztuje 12,50 zł.
Aby zgarnąć główną wygraną, trzeba trafić komplet siedmiu liczb.
Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 29 maja. Do wygrania będzie pula gwarantowana 45 milionów złotych (10 mln euro).