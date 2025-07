Ona ma 60 lat? Liz Hurley pozuje z nowym "chłopakiem". To ojciec wielkiej gwiazdy!

To naprawdę nie do wiary, że Elizabeth Hurley ma 60 lat i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem mogłaby być już oficjalnie nazywana emerytką. Na czym polega sekret jej znakomitej formy? Kilka lat temu w jednym z wywiadów Liz wyznała, że siłownia nie jest dla niej, a ona zamiast ćwiczyć woli pomęczyć się w czasie prac w ogrodzie lub sprzątając dom. Przycinanie żywopłotu, pielenie grządek, mycie lustra, szorowanie podłogi - to wszystko jest dla aktorki o wiele bardziej atrakcyjne, niż wyciskanie siódmych potów na sali treningowej.

Liz Hurley ma 60 lat?! Nikt by w to nie uwierzył!

Wygląda na to, że wyrywanie chwastów i mopowanie jej służy, bo Hurley wygląda teraz lepiej niż kiedykolwiek. Na jej koncie na Instagramie pojawiły się gorące zdjęcia. Gwiazda pozuje na nich na jachcie, odziana w strój kąpielowy i wyraźnie szczęśliwa. Fani komplementują jej fenomenalną figurę i życzą szczęścia u boku nowego "chłopaka", czyli 63-letniego muzyka, Billy'ego Raya Cyrus, ojca Miley Cyrus.

Wielka miłość po sześćdziesiątce. Liz Hurley odnalazła szczęście

W zeszłym miesiącu widziano ich w Londynie, gdzie wspólnie pojawili się na spektaklu "The Miley Cyrus Something Beautiful" w teatrze Odeon. Spacerowali po mieście trzymając się za ręce, a - jak donosi "Daily Mail" - towarzyszyli im syn Elizabeth, Damian, oraz córka Billy'ego Miley, a także ich przyjaciółka, supermodelka Naomi Campbell. Para poznała się podczas pracy nad filmem "Christmas in Paradise" z 2022 roku, jednak dopiero w kwietniu tego roku oficjalnie potwierdziła, że łączy ich uczucie. "Ludzie dziwili się, mówili, że jesteśmy od siebie tak różni. Ale tak naprawdę jesteśmy do siebie bardzo podobni i dogadujemy się bardzo dobrze" - Hurley mówiła niedawno dla "Page Six".