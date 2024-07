Orban atakuje Polskę. "Polacy prowadzą obłudną politykę"

Te plotki o Joe Bidenie mogą szokować! "To nie on był w gabinecie"

Podczas wizyty na Letnim Wolnym Uniwersytecie w rumuńskiej Transylwanii Viktor Orban ostro zaatakował aktualne polskie władze, chwaląc przy okazji Donalda Trumpa. „Bądźmy szczerzy, otrzymaliśmy mnóstwo kopniaków w tyłek. Polacy prowadzą obłudną politykę. Krytykują nas za nasze stosunki z Rosją, a prowadzą z Rosją interesy przez pośredników. Takiej hipokryzji ze strony państwa nigdy nie widziałem” – cytuje premiera Węgier Radio Europa Libera Romania. Orban nie rozwinął tego wątku.

Premier Węgier uważa, że rozpoczęła się „zmiana systemu światowego”, a dominującą potęgą będzie Azja. Oskarżył Demokratów, że chcą zabić Trumpa

Premier Węgier powiedział także, że rozpoczęła się „zmiana systemu światowego”, a dominującą potęgą świata będzie w przyszłości Azja. „Azja ma przewagę demograficzną, kapitałową i technologiczną. Trump pracuje nad znalezieniem amerykańskiej odpowiedzi na tę sytuację” – mówił Viktor Orban. Z jego ust padło też wyjątkowo poważne oskarżenie. Węgierski polityk stwierdził, że "Demokraci chcą zabić" Trumpa, co zabrzmiało szczególnie niepokojąco w kontekście nieudanego zamachu na życie polityka, przeprowadzonego 13 lipca. Orban mówił również o Rosji. Stwierdził, że sankcje nie przyniosły efektu, bo Moskwa się do nich przystosowała. „Rosja nie jest autokracją pod względem technicznym, gospodarczym ani socjologicznym. To bardzo elastyczny kraj” – mówił Orban.

"Zachód się rozpada. Prasa zachodnia twierdzi, że największym zagrożeniem jest Rosja. Sposób, w jaki Zachód się zachowuje, nie jest racjonalny”

Sporo czasu poświęcił Europie w ogóle i jej marnym, jego zdaniem, perspektywom. „Europa próbowała być standardem, narzucać wartości, liberalną demokrację, zieloną transformację. Większość krajów na mapie świata wspiera Rosję. Chiny i Korea Północna nas nie zaskakują, wsparcie Iranu jest trochę zaskakujące, Indie wspierają Rosję, Turcja nie akceptuje wartości proponowanych przez Zachód i wspiera Rosję. Zachód się rozpada. Prasa zachodnia twierdzi, że największym zagrożeniem jest Rosja. Sposób, w jaki Zachód się zachowuje, nie jest racjonalny” – mówił Orban, cytowany przez Digi24.ro.

Orban wzywa to zawarcia pokoju z Rosją po wojnie na Ukrainie

Jaka jest jego rada? „Europa może wybrać dwie ścieżki: pierwszą jest skansen – kontynent, którym świat się zachwyca, ale nie ma już na nim życia. Drugim jest plan (prezydenta Francji Emmanuela) Macrona dotyczący strategicznej autonomii: sprowadzenie kapitału z Ameryki, wdrożenie znaczących zmian w ramach europejskiego sojuszu wojskowego i samowystarczalności energetycznej. I zawarcie pokoju z Rosją po wojnie. UE musi porzucić swój projekt polityczny i wzmocnić swoją gospodarkę” – mówił Orban.

❗️This is really unbelievable. Orban is betraying and blaming Poland, Germany, France, the USA - he is betraying NATO and the EU. https://t.co/x8ak7kMc4M— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 27, 2024

