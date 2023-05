Oskarżyli faceta, że tak naprawdę jest Meghan Markle! Przerwał milczenie

To znana streamerka

To chyba najdziwniejsza plotka na temat Meghan Markle, jaka kiedykolwiek pojawiła się w sieci! Jak wiadomo, chociaż księżna Sussexu została wraz z mężem zaproszona na ceremonię koronacji króla Karola III, ostatecznie nie zdecydowała się polecieć do Wielkiej Brytanii. Na uroczystościach był obecny tylko Harry. Ale znaleźli się tacy, którzy uznali, że Meghan tak naprawdę była obecna na koronacji, tylko... w przebraniu. W dodatku męskim przebraniu. Z sobie tylko wiadomych przyczyn zwolennicy tej teorii spiskowej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej wytypowali z tłumu gości jedną osobę i uznali, że wygląda jak Meghan ucharakteryzowana na starszego mężczyznę.

Meghan Markle w przebraniu była na koronacji? Szalona teoria spiskowa obiega świat

Jak to możliwe? Trudno stwierdzić, bo uznany za przebraną Meghan Markle mężczyzna, który siedział w Opactwie Westminsterskim obok sławnego kompozytora Andrew Lloyd Webbera, ma 79 lat, podczas gdy Meghan ma niecałe 42. On ma wąsy i siwą czuprynę, u niej trudno byłoby dopatrzeć się wąsów czy siwizny. Ale fani spiskowej teorii dziejów wiedzieli swoje! Zdjęcia nieszczęsnego Sir Karla Jenkinsa, jak się okazało kompozytora jednej z pieśni granych podczas ceremonii, obiegły świat. W końcu główny bohater afery zabrał głos. "Mam te wąsy od 18. roku życia!" - przekonuje w mediach społecznościowych. Wtóruje mu Andrew Lloyd Webber. "Siedziałem obok niego i to nie jest MM" - oświadczył kompozytor. A Meghan Markle milczy...

"Oh, and my moustache... I've had the moustache since I was 18 years old. It was very trendy then" https://t.co/8AbKpT0ayQ— BBC Wales News (@BBCWalesNews) May 11, 2023

Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise 🥸 pic.twitter.com/Tnutn8REOW— Daily Loud (@DailyLoud) May 7, 2023

