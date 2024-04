Oto najsławniejsza influencerka świata! Lajki mnożą się jak króliki. Zasłużyła?

Przyszła do banku z martwym wujem! Udawała, że żyje, by wziąć pożyczkę

698,1 miliona wyświetleń jednego krótkiego filmu, 46,7 miliona polubień, 8,2 miliona obserwujących konto. Takimi wynikami oglądalności na TikToku może się poszczycić 18 kwietnia niejaka Leah Halton. 23-letnia aspirująca modelka z Australii od dawna pracowicie wyginała się półgoła na Instagramie, zbierając lajka do lajka. Nie spodziewała się, że globalną popularność przyniesie jej dopiero niepozorny filmik nakręcony podczas jazdy autem! Tymczasem niemal pobił on już rekord wyświetleń na TikToku. Żadna światowa gwiazda nie robi tam teraz aż takiej furory, jak Australijka. Lepsza była tylko piosenkarka Bella Poarch z 65 miliona lajków. Co widać na filmie jej najnowszej konkurentki?

Na 12-sekundowym filmie widzimy, jak siedząca w aucie na miejscu pasażera dziewczyna żartobliwie udaje, że śpiewa piosenkę YG Marleya

Jak się okazuje, piękna Leah nie musiała nawet się rozbierać, by zyskać sławę. Na 12-sekundowym filmie widzimy, jak siedząca w aucie na miejscu pasażera dziewczyna żartobliwie udaje, że śpiewa piosenkę YG Marleya "Praise Jay In the Moonlight", ruszając ustami do słów utworu, tak jakby była piosenkarką korzystającą z playbacku. Efekty przeszły chyba również jej najśmielsze oczekiwania... Wszystko to zapewne przełoży się na internetowe zarobki świeżo upieczonej gwiazdy. Tylko jedna osoba zyskała jak dotychczas więcej polubień na TikToku. Nic, tylko śpiewać w samochodzie!

Meet Leah Halton, the influencer who could break the most-liked TikTok video record https://t.co/Al1TdNbUNk pic.twitter.com/3wk8HBRTPI— New York Post (@nypost) April 15, 2024

