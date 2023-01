Putin użyje broni jądrowej? Były rosyjski dyplomata mówi, kiedy to nastąpi

Monstrualna ropucha wielkości dziecka znaleziona w lesie! Niezwykły stwór uchwycony na zdjęciach

Sensacja w świecie nauki! W głębi australijskiego lasu deszczowego znaleziono nieprawdopodobnego giganta. To olbrzymia ropucha, która według wstępnych ustaleń ani chybi zostanie szybko wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Ropuszysko z antypodów ma wielkość małego dziecka. Jak podaje BBC, płaz znaleziony w parku narodowym Conway w stanie Queensland jest sześć razy większy niż przeciętny przedstawiciel swojego gatunku i waży 2,7 kilogramów. Dotychczasowa rekordzistka ważyła 2,65 kilograma. Żabie monstrum okrzyknięto w Australii "Toadzillą". Nazwa ta to połączenie angielskiego wyrazu "toad", który oznacza ropuchę oraz nazwy sławnego filmowego potwora, czyli Godzilli.

Żaba gigant została już uśpiona. "Zagrażałaby środowisku naturalnemu Australii"

Kto wpadł na trop Toadzilli? Ropuchę rekordzistkę znalazła strażniczka leśna Kylee Gray w trakce rutynowego patrolu w parku narodowym Conway. Wezwała na pomoc kolegów i wspólnymi siłami schwytali ropuchę, by ją zważyć i zmierzyć, a potem poinformować świat nauki o australijskim odkryciu. Niestety, finał tej historii jest smutny. Żaba gigant została uśpiona. Jak tłumaczą strażnicy parku, ropucha wywierałaby zły wpływ na lokalne środowisko naturalne. Ropucha typu aga nie należy do rodzimych gatunków na antypodach. Trafiła tam dopiero w 1935 roku, a jej rosnąca populacja zagraża zwierzętom naturalnie występującym w Australii. Ciało żaby zostało przekazane do muzeum stanowego Queensland.

