Otruła dzieci i skoczyła z mostu?! Bliźniaczki leżały martwe w aucie

Ciała 3-letnich bliźniaczek znalezione w aucie na poboczu autostrady. Ich matka rzuciła się z mostu na tory i przeżyła

"Naprawdę kochałem moje dzieci" - płakał przed kamerą Milson Caldet, udzielając wywiadu dla Lokal 10 i WSVN. Mężczyzna mówił tylko w języku kreolskim haitańskim i amerykańscy dziennikarze oraz policjanci musieli użyć translatora, by go zrozumieć. Milson Cadet właśnie dowiedział się, że jego ukochane córeczki nie żyją, a partnerka skoczyła z mostu i walczy o życie. "Od paru dni nie mogłem się do niej dodzwonić" - mówił mężczyzna. Co wydarzyło się przy trasie szybkiego ruchu w Miami? Policja nie mówi wprost, czy coś podejrzewa, ale ujawnione fakty pozwalają snuć smutne domysły. W samochodzie zaparkowanym na poboczu autostrady znaleziono ciała dwóch trzyletnich bliźniaczek. Według lokalnych mediów Milendhere Gabriel Napoleon Cadet i Milenjhit Gabriella Napoleon Cadet zostały znalezione tuż przed drugą w nocy martwe, a pianą na ustach - tak, jakby zostały czymś otrute. Były w aucie same. Wkrótce okazało się, że tuż obok doszło do kolejnej tragedii. Jakaś kobieta skoczyła z mostu kolejowego prostu na tory, ale cudem przeżyła. Szybko wyszło na jaw, że to matka dzieci znalezionych w samochodzie. Shirlene Alcime (42 l.) leży w szpitalu w śpiączce i jest w stanie krytycznym. Trwa śledztwa mające wyjaśnić kulisy tej strasznej sprawy.

