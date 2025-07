Ozzy na emeryturze maluje z szympansami! Musisz to zobaczyć

Ozzy Osbourne odszedł na emeryturę i znalazł sobie nowe zajęcie. Został malarzem i będzie tworzyć razem z małpami

Ozzy Osbourne nie zamierza przestać szokować! W zeszły weekend wieloletni gwiazdor Black Sabbath uroczyście pożegnał się z fanami na swoim ostatnim koncercie „Back to the Beginning”. Co będzie teraz robił 77-letni rockman? Nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił czegoś szalonego. Na szczęście tym razem nie chodzi o odgryzanie głów nietoperzom. Jak ujawnia w "The Guardian", zamiast szaleć na scenie, będzie teraz... malować razem z szympansami. Tak, to żadna pomyłka. Ozzy zamierza tworzyć obrazy i pozwalać małpom uratowanym przez pewną fundację domalowywać do nich to, co uznają za stosowne.

"Malowanie daje mi spokój ducha", "Szympansy to nasi najbliżsi kuzyni w świecie zwierząt"

Osbourne, który od lat amatorsko maluje, rozpoczął swój nowy projekt od pokrycia pięciu płócien wielobarwnymi podkładami. Następnie do akcji wkroczyły szympansy, które dodały własne pociągnięcia pędzla. Cały dochód ze sprzedaży obrazów zostanie przekazany fundacji Save the Chimps, prowadzącej azyl dla szympansów uratowanych z laboratoriów, nielegalnych hodowli i zamkniętych ogrodów zoologicznych. „Malowanie daje mi spokój ducha, ale nigdy nie sprzedaję swoich obrazów” – tłumaczy Osbourne. „Zrobiłem wyjątek, bo chodzi o cel, który naprawdę ma znaczenie” - dodaje. Jego żona, Sharon Osbourne, podkreśliła: „Szympansy to nasi najbliżsi kuzyni w świecie zwierząt. Jestem dumna z Ozzy’ego, że chce im pomóc”.

Ozzy Osbourne. Kariera w Black Sabbath, płyty solowe, nietoperz i dwie żony

Ozzy Osbourne zaczynał jako wokalista sławnej grupy rockowej Black Sabbath, jeszcze w latach sześćdziesiątych. To za czasów Ozziego wydana została sławna płyta "Paranoid". W 1980 roku gwiazdor zaczął karierę solową i wydał od tamtej pory 10 albumów. Na początku lat 80. pod wpływem alkoholu odgryzał głowy zwierzętom na scenie. Najpierw gołębiowi, potem nietoperzowi - choć niektóre wersje wydarzeń głoszą, że to drugie zwierzę było sztuczne lub martwe. Nie stronił od nowoczesnego showbiznesu, biorąc udział wraz z rodziną w reality show The Osbournes. Ozzy Osbourne ma sześcioro dorosłych dzieci. Z małżeństwa z Thelmą Riley (1971-1981) troje, a z drugą żoną Sharon Arden (od 1982) również troje. Ma też 13-letnią wnuczkę.

I’ve never sold my paintings. But these abstract collaborations I did with ape artists from @SaveTheChimps are now available at @OmegaAuctions to raise funds for the sanctuary. Each signed painting is named for one of my songs, and there are only five, so bid now for your… pic.twitter.com/DmvZvytmOq— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) July 10, 2025

