"Pacjent zero" w Europie! Groźny wirus przeskoczył na człowieka

Pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej

Komisja Europejska potwierdziła pierwszy w UE przypadek zakażenia ptasią grypą u człowieka. Do infekcji doszło u mężczyzny, który wrócił do Włoch z kraju spoza Europy, gdzie wirus był wcześniej wykrywany u ptaków. Zakażenie potwierdzono w regionie Lombardia, na północy Włoch.

Pacjent trafił do szpitala i przebywa w izolacji. Jak podaje KE, cierpi on na choroby współistniejące, co zwiększa jego podatność na cięższy przebieg infekcji.

Jak doszło do zakażenia?

Włoskie służby sanitarne przeprowadziły dochodzenie epidemiologiczne i prześledziły wszystkie kontakty, jakie pacjent miał przed hospitalizacją. Na ten moment nie ma dowodów na przenoszenie wirusa między ludźmi. Zakażenie najprawdopodobniej nastąpiło w kraju, z którego mężczyzna wrócił – tam wcześniej wykrywano wirusa u ptaków.

Eksperci podkreślają, że wirus A(H9N2), który wykryto u pacjenta, rzadko zakaża ludzi i zwykle ma ograniczoną zdolność rozprzestrzeniania się.

Czy mamy powody do obaw?

Rzeczniczka Komisji Europejskiej uspokaja: ryzyko dla ogółu społeczeństwa jest bardzo niskie. Ptasia grypa u ludzi może przebiegać bezobjawowo, choć w niektórych przypadkach objawy mogą być poważniejsze.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) również ocenia zagrożenie jako minimalne, ale zaleca dalszy monitoring sytuacji.

Szczepionki i profilaktyka

Szczepionki przeciwko ptasiej grypie są dostępne i zalecane przede wszystkim osobom pracującym z drobiem lub mającym częsty kontakt z ptakami. To właśnie ta grupa jest najbardziej narażona na zakażenie.

Ptasia grypa na świecie

W ciągu ostatnich dwóch dekad na świecie odnotowano 195 przypadków zakażeń ptasią grypą u ludzi – głównie w Azji i Afryce. Tylko dwa z nich zakończyły się śmiercią.

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę? Pytanie 1 z 8 Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na: Artretyzm Katar Czerniaka Następne pytanie