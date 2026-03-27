"Pacjent zero" w Europie! Groźny wirus przeskoczył na człowieka

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-27 15:54

Pierwszy w Unii Europejskiej przypadek ptasiej grypy u człowieka został potwierdzony we Włoszech. Zakażony mężczyzna wrócił z kraju spoza Europy, a jego stan wymagał hospitalizacji. Eksperci uspokajają: ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje bardzo niskie.

Pierwszy przypadek ptasiej grypy u człowieka w Europie

i

Autor: Peopleimages/ Shutterstock

Pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej

Komisja Europejska potwierdziła pierwszy w UE przypadek zakażenia ptasią grypą u człowieka. Do infekcji doszło u mężczyzny, który wrócił do Włoch z kraju spoza Europy, gdzie wirus był wcześniej wykrywany u ptaków. Zakażenie potwierdzono w regionie Lombardia, na północy Włoch.

Pacjent trafił do szpitala i przebywa w izolacji. Jak podaje KE, cierpi on na choroby współistniejące, co zwiększa jego podatność na cięższy przebieg infekcji.

Jak doszło do zakażenia?

Włoskie służby sanitarne przeprowadziły dochodzenie epidemiologiczne i prześledziły wszystkie kontakty, jakie pacjent miał przed hospitalizacją. Na ten moment nie ma dowodów na przenoszenie wirusa między ludźmi. Zakażenie najprawdopodobniej nastąpiło w kraju, z którego mężczyzna wrócił – tam wcześniej wykrywano wirusa u ptaków.

Eksperci podkreślają, że wirus A(H9N2), który wykryto u pacjenta, rzadko zakaża ludzi i zwykle ma ograniczoną zdolność rozprzestrzeniania się.

Czy mamy powody do obaw?

Rzeczniczka Komisji Europejskiej uspokaja: ryzyko dla ogółu społeczeństwa jest bardzo niskie. Ptasia grypa u ludzi może przebiegać bezobjawowo, choć w niektórych przypadkach objawy mogą być poważniejsze.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) również ocenia zagrożenie jako minimalne, ale zaleca dalszy monitoring sytuacji.

Szczepionki i profilaktyka

Szczepionki przeciwko ptasiej grypie są dostępne i zalecane przede wszystkim osobom pracującym z drobiem lub mającym częsty kontakt z ptakami. To właśnie ta grupa jest najbardziej narażona na zakażenie.

Ptasia grypa na świecie

W ciągu ostatnich dwóch dekad na świecie odnotowano 195 przypadków zakażeń ptasią grypą u ludzi – głównie w Azji i Afryce. Tylko dwa z nich zakończyły się śmiercią.

QUIZ wiedzy o zdrowiu: Czy potrafisz samodzielnie zdiagnozować chorobę?
Pytanie 1 z 8
Chronicznie bolą cię mięśnie. To oznacza, że cierpisz na:
Ptasia Grypa dziesiątkuje populację łabędzi na zatoce puckiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROPA
WIRUS
LOMBARDIA
WŁOCHY
PTASIA GRYPA