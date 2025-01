Papież Franciszek gromi zakonnice! Zakazał im jednej rzeczy

Papież Franciszek zakazał plotkowania i nakazał się uśmiechać! "Żądanie tego od kobiety jest bohaterstwem"

Papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu miał opinię hierarchy postępowego i liberalnego, ale potem nie raz zaszokował swoimi wypowiedziami. Najszerszym echem odbiły się jego wypowiedzi o wojnie na Ukrainie, spowodowanej jego zdaniem nie po prostu przez agresywnego Putina, a przez "NATO, które szczekało pod drzwiami Rosji". Także wypowiedzi o tak zwanych sprawach obyczajowych bywały zdumiewające. Tym razem papież Franciszek także pozwolił sobie na tego rodzaju tyradę. 88-letni papież przemawiał do grupy sióstr dominikanek ze Związku Misjonarzy św. Katarzyny ze Sieny. Kazał im się uśmiechać i nie plotkować. „Plotki zabijają, plotki zatruwają. Proszę, nie plotkujcie między sobą, nigdy. Żądanie tego od kobiety jest bohaterstwem, ale no dalej, idźmy naprzód i nie plotkujmy” - dowcipkował Franciszek, najwyraźniej stwierdzając, że kobiety nieustająco plotkują z natury, a namawianie ich do porzucenia tego zwyczaju to istny heroizm. „To nie jest coś, co pomaga przyciągnąć ludzi. Ocet jest obrzydliwy, a zakonnice o octowych twarzach, nie mówmy o tym nawet”, dodał, mając zapewne na myśli tak zwaną kwaśną minę, czyli nie dość rozanieloną.

"Żadnego dialogu z Diabłem, rozumiecie? Nie rozmawiamy z Diabłem”

„Pan pokazał nam, że rozmawiał ze wszystkimi, z wyjątkiem… była jedna osoba, z którą Pan nigdy nie rozmawiał: Diabeł. Proszę, rozmawiajcie ze wszystkimi, z wyjątkiem Diabła. Diabeł wchodzi do wspólnoty, widzi zazdrość, wszystkie te rzeczy, które należą do wszystkich ludzi, nie tylko kobiet, wszystkich, tam właśnie idzie Diabeł. Żadnego dialogu z Diabłem, rozumiecie? Nie rozmawiamy z Diabłem” - dodał Franciszek, tym razem stwierdzając, że co prawda plotkowanie to domena kobiet, ale Diabeł kusi wszystkich. To nie pierwszy raz, gdy słowa papieża o kobietach uznano za niestosowne. We wrześniu zeszłego roku w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii mówił, że "kobieta jest płodnym przyjęciem, troską, życiodajnym poświęceniem". Słowa te władze uczelni uznały za "deterministyczne i umniejszające", podkreślając "brak zrozumienia i dezaprobatę dla stanowiska przedstawionego w kwestii roli kobiet w Kościele i społeczeństwie".

Sonda Czy Franciszek jest dobrym papieżem? Tak, to najlepszy papież! Raczej tak Raczej nie Nie, to najgorszy ze wszystkich papieży Nie mam zdania

One of the great things about Pope Francis is his playful but fatherly interaction with nuns. Recently, he told a group of nuns to share the joy of Christ and avoid being harsh-asking them to leave "vinegar faces" behind. pic.twitter.com/W01BviepRr— Pope Respecter (@poperespecter1) January 6, 2025

Znasz kościelny savoir vivre? Tego nie wolno robić w kościele. Nawet gorliwi katolicy będą w szoku! Pytanie 1 z 10 Osoba, która śpiewa w kościele głośniej niż inni: Powinna być przykładem dla pozostałych wiernych Powinna śpiewać ciszej, by nie rozpraszać innych Powinna stanąć jak najbliżej ołtarza, by ksiądz ją słyszał Następne pytanie