Papież Franciszek poucza Polaków! Chodzi o aborcję

Debata o aborcji znów odżyła w Polsce, a o sprawie zrobiło się na tyle głośno, że wieści o możliwych prawnych zmianach w tej sprawie dotarły do Watykanu. Papież Franciszek najwyraźniej postanowił zareagować na zamieszanie wokół aborcji w naszym kraju. Ojciec Święty podczas ostatniej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra zwrócił się bezpośrednio do Polaków: "Co roku 24 marca obchodzicie w Polsce Narodowy Dzień Życia. Myśląc o waszej ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych" - nakazał papież Franciszek.

Zbliża się debata na temat aborcji. Będzie referendum? Chce tego ponad połowa Polaków

11 kwietnia w polskim parlamencie odbędzie się w debata nad czterema projektami ustaw w sprawie aborcji. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", 56 proc. badanych chce referendum aborcyjnego, tak by obywatele bezpośrednio zdecydowali o tym, jakie mają obowiązywać przepisy w tej kwestii. Projekty, które trafiły do Sejmu, w przypadku Lewicy i KO zakładają np. prawo do przerwania ciąży do dwunastego tygodnia jej trwania.

