Papież zmieni termin Wielkanocy? Już nie będzie jak dawniej!

Papież Franciszek zmieni termin Wielkanocy? Szykują się wielkie zmiany w Kościele

Papież Franciszek może zmienić datę Wielkanocy, czy raczej ustanowić nowy przedział czasowy, w którym to najważniejsze dla chrześcijan święto jest obchodzone. Poinformowała o tym między innymi Catholic News Agency. Skąd ten pomysł? Chodzi o to, by różne odłamy chrześcijaństwa obchodziły to najważniejsze święto w tym samym momencie, a nie jak obecnie, w różnym czasie. W tym roku katolicka Niedziela Wielkanocna przypada na 20 kwietnia. Jest to święto ruchome, w roku 2024 był to 31 marca, za rok będzie 5 kwietnia. Od czasów soboru nicejskiego w 325 roku Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca - najwcześniej 22 marca, najpóźniej 25 kwietnia. W 2024 roku prawosławna Wielkanoc przypadała w dniu 5 maja, nasza w marcu. Teraz się to zmieni?

Tak się składa, że w tym roku Wielkanoc przypada dla obu wyznań w tym samym dniu - 20 kwietnia

Według Catholic News Agency już w listopadzie zeszłego roku ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej potwierdził, że trwające rozmowy między przedstawicielami kościołów katolickiego i prawosławnego na temat ustalenia wspólnej daty Wielkanocy. Tak się składa, że w tym roku przypadkiem przypada ona dla obu wyznań w tym samym dniu - 20 kwietnia. W następnych latach może być tak samo, ale już nie dzięki przypadkowi, a na mocy ustaleń hierarchów. "W tym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan możemy przeżyć rocznicę Soboru Nicejskiego jako wezwanie do wytrwania na drodze do jedności" — powiedział papież Franciszek w ostatni weekend i zaapelował, aby chrześcijanie podjęli „zdecydowany krok naprzód w kierunku jeności wokół wspólnej daty Wielkanocy”.

Sonda Czy świeta Wielkanocne planujecie spędzić w Polsce? Tak Nie

Historic breakthrough? Catholics and Orthodox signal openness to common Easter date for first time since 1054 schism 🙏⛪️ #Catholic #Orthodox #Unity https://t.co/jw4Dlvoes3— Catholic News Agency (@cnalive) January 25, 2025

Autor:

Quiz z wiedzy ogólnej dla mistrzów. Połowa punktów? Zapomnij! Pytanie 1 z 10 Czym są homonimy? Słowami, które zastępują inne słowo, np. "postprawda" zamiast "kłamstwo" Słowami o jednakowym brzmieniu, ale innym znaczeniu, np. "morze" i "może" Słowami, których znaczenie jest równoznaczne lub zbliżone znaczeniowo innym wyrazom, np. "kolor" i "barwa"Źle Następne pytanie