Nowy Jork. Pasażerka metra zginęła w płomieniach

Społeczność Nowego Jorku jest zszokowana zabójstwem w pociągu metra, gdzie 33-letni mężczyzna podpalił jedną z pasażerek. Jak informuje CNN, do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 grudnia, rano, gdy skład jechał do końcowej stacji linii "F", Stillwell Avenue na Brooklynie. Według wstępnych ustaleń policji ofiara nie ruszała się wcześniej, być może śpiąc, gdy obywatel Gwatemali podszedł do niej i wyjął zapalniczkę.

Kobieta stanęła w płomieniach, bo szybko zajęło się jej ubranie, ale mimo pomocy służb ratowniczych zmarła na miejscu zdarzenia. Podejrzany o zabójstwo 33-latek został zatrzymany po upływie ok. 8 godzin, dojeżdżając już do innej stacji metra. Ofiara zbrodni nie została jeszcze zidentyfikowana, ale to mało prawdopodobne, by obydwoje znali się wcześniej.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu w metrze, dzięki czemu możliwe było namierzenie domniemanego sprawcy. Po publikacji jego wizerunku rozpoznało go troje nastolatków, którzy wezwali policję. Mundurowi zatrzymali pociąg na stacji Herald Square, zamykając drzwi do wagonów, by mężczyzna nie uciekł, po czym weszli do środka. Przy podejrzanym znaleziono zapalniczkę.

- W naszym metrze nie ma miejsca na tego typu zdeprawowane zachowania, dlatego jesteśmy nastawieni na ciężką pracę, by zapewnić, żeby szybko zagwarantować poczucie sprawiedliwości wszystkim ofiarom brutalnych przestępstw - napisał burmistrz Nowego Jorku Eric Adams na swoim profilu na platformie X (dawniej: Twitter).