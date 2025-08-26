PILNE! 148 górników uwięzionych pod ziemią. Nowe informacje!

148 górników było uwięzionych pod ziemią po tym, jak Rosjanie ostrzelali kopalnię w obwodzie donieckim. Ostrzał spowodował odcięcie zasilania, w związku z czym górnicy nie mogli wydostać się na powierzchnię. Około godz. 13.30 polskiego czasu nadeszły dobre wieści - wszyscy górnicy są już na powierzchni.
"148 górników prawdopodobnie jest uwięzionych pod ziemią: w obwodzie donieckim kopalnie gminy Dobropol zostały odcięte w wyniku rosyjskiego ataku" - podają ukraińskie media na Telegramie.
Jako pierwszy o ostrzale kopalni poinformował wiceprzewodniczący Wszecheuropejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Mychajło Wołyniec. Trwa akcja ratunkowa.
AKTUALIZACJA
Wołyniec przekazał, że od ok. godz. 13.30 polskiego czasu wszyscy górnicy są już na powierzchni.
