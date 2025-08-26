PILNE! 148 górników uwięzionych pod ziemią. Nowe informacje!

148 górników było uwięzionych pod ziemią po tym, jak Rosjanie ostrzelali kopalnię w obwodzie donieckim. Ostrzał spowodował odcięcie zasilania, w związku z czym górnicy nie mogli wydostać się na powierzchnię. Około godz. 13.30 polskiego czasu nadeszły dobre wieści - wszyscy górnicy są już na powierzchni.

i Autor: Super Express