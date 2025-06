PILNE. Iran zapowiada atak na amerykańskie cele! Nowe groźby Teheranu

Doszło do skażenia radiologicznego w Iranie. Agencje potwierdzają

Iran grozi Stanom Zjednoczonym. Mówi wprost, że w najbliższych dniach zaatakuje bazy USA

Kiedy 13 czerwca nad ranem rakiety spadły na Iran, Stany Zjednoczone szybko ogłosiły, że nie mają z tymi nalotami nic wspólnego, chociaż zostały o nich uprzedzone przez stronę izraelską. Waszyngton zapewniał, iż nie bierze czynnego udziału w konflikcie. Jednak komunikaty ze strony Iranu wskazywały na to, że Teheran w to nie dowierza. Siły USA pomagają Izraelowi w przechwytywaniu irańskich rakiet balistycznych wystrzelonych przez Iran - podał już 13 czerwca wieczorem amerykański portal Axios, powołując się na przedstawicieli władz obu krajów i dolewając oliwy do ognia. Jeszcze przed atakiem Izraela Teheran groził, że w razie izraelskiego nalotu zemści się również na amerykańskich basach w regionie. Teraz powtórzył te groźby.

Iran: wojna "rozszerzy się na amerykańskie bazy w regionie"

Iran ogłosił, że zamierza atakować nie tylko Izrael, ale także cele amerykańskie - poinformowała w sobotę agencja prasowa Fars, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli irańskiej armii. Źródło Fars sprecyzowało, że już w najbliższych dniach wojna na Bliskim Wschodzie "rozszerzy się na wszystkie tereny okupowane przez ten reżim oraz amerykańskie bazy w regionie".

Izrael zaatakował Iran, Iran odpowiedział. Co dokładnie się wydarzyło? Jaki był powód ataku?

13 czerwca nad ranem w ramach operacji Powstający Lew Izrael zaczął zmasowany atak na Iran, którego nie można nazwać inaczej, niż tylko wypowiedzeniem pełnoskalowej wojny. Tak też skomentował to Teheran, nazywając działania Izraela "deklaracją wojny". Pociski rakietowe spadły na wiele miejsc w całym kraju, a według wielu doniesień, w tym dobrze zazwyczaj zorientowanego portalu Axios, czołowi generałowie i naukowcy zajmujący się rozwojem irańskiego programu nuklearnego zostali zabici. To właśnie program nuklearny, przynajmniej oficjalnie, stanowi tutaj kość niezgody i powód aż tak mocnego uderzenia. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że ataki miały charakter prewencyjny, a ich celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej, bo ta zagrażałaby istnieniu Izraela. Iran 13 czerwca wieczorem zaczął odwet, ostrzeliwując Tel Awiw i Jerozolimę, 60 osób zostało rannych.

