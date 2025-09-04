PILNE! Samochód wjechał w tłum na ulicy. Wśród rannych są dzieci!

Joanna Drzycimska
PAP
2025-09-04 14:27

Wstrząsające doniesienia od naszych sąsiadów. W Berlinie w czwartek (4 września) wczesnym popołudniem w tłum ludzi wjechał samochód. Wśród rannych znalazło się kilkoro dzieci.

Niemcy/ W Berlinie samochód wjechał w tłum; wśród rannych są dzieci

Autor: Shutterstock; @visegrad24/ X (Twitter)
  • W Berlinie samochód wjechał w grupę ludzi, raniąc dzieci i ich opiekunkę.
  • Do zdarzenia doszło w dzielnicy Wedding, a najpoważniej ranna jest opiekunka dzieci.
  • Kierowca BMW, które wjechało w tłum, nie odniósł obrażeń i jest przesłuchiwany przez policję.

Kierowca wjechał w tłum. Ranne dzieci i ich opiekunka

Do zdarzenia doszło krótko po godz. 13 w Berlinie, a dokładnie w dzielnicy Wedding w środkowo-zachodniej części Berlina - podaje niemiecki "Bild". Według wstępnych doniesień na miejscu zdarzenia przebywało kilka grup ludzi, w tym dzieci. Poważnych obrażeń doznała opiekunka, a kilkoro osób poniżej 18. roku życia zostało lekko rannych.

Koszmar w Berlinie. Kierowca wjechał w tłum

"Bild" podaje więcej szczegółów. Z informacji portalu wynika, że autem, jakie wjechało w tłum, było BMW, a dzieci, które ucierpiały w wyniku wypadku miały około 7-8 lat. Wraz z nimi byłą osoba, która się nimi opiekowała - to ona jest najpoważniej ranna. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

BMW uderzyło w grupę podczas skrętu. Jak donosi "Bild", kierowca BMW nie odniósł obrażeń. Opublikowano zdjęcia, na których widać mężczyznę opierającego się o samochód i przesłuchiwanego przez policję. Lewy przedni reflektor samochodu jest uszkodzony.

Więcej informacji wkrótce.

