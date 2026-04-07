Pociąg TGV zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-04-07 11:49

We wtorkowy poranek (7 kwietnia) doszło do poważnego wypadku z udziałem pociągu TGV i ciężarówki. Zginął maszynista, a 27 osób zostało rannych — poinformowały PAP władze lokalne oraz francuskie koleje SNCF.

  • Wypadek TGV z ciężarówką miał miejsce rano między Bethune a Lens.
  • W wyniku zderzenia zginął maszynista, a 27 osób zostało rannych.
  • Ruch kolejowy na trasie został wstrzymany; na miejsce udają się minister transportu i prezes SNCF.

Do zderzenia doszło około godziny 7 rano pomiędzy prefekturami Bethune i Lens w departamencie Pas-de-Calais. Pociąg dużych prędkości TGV uderzył w ciężarówkę znajdującą się na przejeździe kolejowym. Jak przekazały PAP lokalne władze oraz SNCF, w wyniku wypadku śmierć poniósł maszynista, a 27 pasażerów odniosło obrażenia. Jak podaje Interia, powołując się "Le Monde", w pociągu podróżowały 243 osoby. Dwie z nich są w stanie krytycznym, a jedenaście innych odniosło lekkie obrażenia.

Ani SNCF, ani lokalne władze nie były w stanie na razie podać szczegółów dotyczących okoliczności wypadku. SNCF poinformowała, że ruch kolejowy między Bethune a Lens zostanie wstrzymany co najmniej do wtorkowego wieczora.

Minister transportu Philippe Tabarot przekazał na platformie X, że udaje się na miejsce zdarzenia wraz z prezesem SNCF Jeanem Castexem.

WYPADEK KOLEJOWY
FRANCJA