Podwyższona gotowość wojsk w Europie! "Możliwość ataku"

Co się dzieje w Europie? Według nieoficjalnych doniesień amerykańskiej telewizji CNN mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem na naszym kontynencie. W część baz wojskowych USA w Europie w miniony weekend, z 29 na 30 czerwca podniesiono stan gotowości bojowej do drugiego najwyższego poziomu "Charlie". Powodem są podobno konkretne i wiarygodne informacje o możliwości ataku - podają dziennikarze. Sytuacja dotyczy m.in. bazy wojskowej w Stuttgarcie w Niemczech, gdzie mieści się Dowództwo Europejskie USA (USEUCOM).

Kto miałby stać się obiektem tego ataku? Według CNN jest mowa o możliwość zamachu terrorystycznego na personel lub obiekty militarne Stanów Zjednoczonych, a armia otrzymała wiadomość o „aktywnym i wiarygodnym zagrożeniu”. Jak tłumaczy wojsko, taki alert wprowadza się, „gdy wystąpi incydent lub napłyną informacje wskazujące na prawdopodobieństwo działań terrorystycznych lub ataku na personel lub obiekty wojskowe”.

„Nie jest jasne, co wywołało podwyższone środki bezpieczeństwa, ale władze europejskie ostrzegły przed potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym na kontynencie, zwłaszcza przed letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu w lipcu oraz w trakcie obecnych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech” – stwierdza CNN.

