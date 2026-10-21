Polak skazany za śmierć brytyjskiego weterana. 53-latek zmarł po brutalnym pobiciu na ulicy

Tragiczna śmierć weterana wojskowego w Hull. 53-latek zmarł po pobiciu

Do dramatycznych wydarzeń doszło 19 kwietnia, około godziny 3:30 nad ranem, w centrum brytyjskiego miasta Hull. 53-letni Martin Chadburn, weteran wojskowy i pracownik organizacji charytatywnej Hull 4 Heroes, spędzał wieczór ze swoim znajomym. Obaj opuścili pub Star przy Carr Lane, a niedługo później doszło do awantury, która zakończyła się tragedią.

Według ustaleń policji, znajomy Chadburna miał kierować rasistowskie uwagi pod adresem trzech młodych kobiet. Jedna z nich w ramach odwetu miała przypalić go papierosem w szyję. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli i przerodziła się w bójkę, do której dołączyli kolejni uczestnicy.

Nagrania z monitoringu pokazały, że Chadburn uderzył jedną z kobiet, 20-letnią Britney Naylor. Chwilę później sam został kilkakrotnie uderzony pięścią przez 27-letniego Polaka - Łukasza Matusiaka, który wcześniej stał na pobliskim przystanku autobusowym. Po jednym z ciosów 53-latek upadł na ziemię. Następnie 21-letnia Shaytoyia Farrow deptała leżącego mężczyznę.

Poszkodowany doznał ciężkich obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy zmarł dwa dni później. Jak ustalono, przyczyną jego śmierci było krwawienie do mózgu wywołane jednym lub kilkoma uderzeniami w głowę.

Polak przyznał, że uderzył 53-latka. „Nikt nie chciał jego śmierci”

Podczas procesu przed sądem Hull Crown Court Łukasz Matusiak nie zaprzeczał, że to po jego uderzeniu weteran przewrócił się na ziemię. Przekonywał jednak, że nie zamierzał go zabić ani spowodować u niego ciężkich obrażeń.

27-latek, który w młodości przeprowadził się z Polski do Anglii, tłumaczył, że interweniował, ponieważ chciał ochronić kobiety uczestniczące w awanturze. Według jego relacji użył siły, aby odsunąć Chadburna od siebie i pozostałych osób.

– Nikt nie spodziewał się, że umrze. Nikt nie chciał jego śmierci – powiedział Matusiak przed sądem.

Obrończyni Polaka, Charlotte Baines, argumentowała, że jej klient i drugi z mężczyzn, 35-letni Kristjan Suits, początkowo jedynie obserwowali zdarzenie z przystanku. Włączyli się do bójki, ponieważ byli przekonani, że widzą dwóch starszych i większych mężczyzn atakujących młode kobiety. Zdaniem obrony ich zachowanie było spontaniczną próbą udzielenia pomocy, a nie częścią zaplanowanego ataku.

Inaczej sytuację oceniał prokurator David Brooke. Podkreślał, że uczestnicy awantury nie tylko bezpośrednio atakowali pokrzywdzonego, ale również pomagali sobie nawzajem. Według oskarżyciela była to bezprawna przemoc grupowa.

Kobieta deptała leżącego mężczyznę. Przed sądem tłumaczyła swoje zachowanie

Podczas rozprawy zeznawały również kobiety uczestniczące w bójce. Britney Naylor przekonywała, że próbowała uspokoić sytuację, jednak została zaatakowana przez Chadburna. Według jej relacji mężczyzna wielokrotnie ją uderzył, powodując obrażenia twarzy i złamanie nosa.

– Nie chciałam, żeby cokolwiek stało się temu mężczyźnie. Nie zasługiwał na śmierć. Bardzo mnie to zabolało – mówiła 20-latka.

Z kolei Shaytoyia Farrow przyznała, że kopnęła Chadburna, kiedy leżał już na ziemi. Tłumaczyła, że działała pod wpływem silnych emocji po tym, jak zobaczyła atak na Britney.

– Byłam bardzo zdenerwowana i działałam pod wpływem emocji, w ferworze chwili, ponieważ widziałam, co stało się Britney. Nie chodziło o to, że chciałam zrobić mu krzywdę – zeznała.

Trzy osoby uznane za winne śmierci weterana. Ogłoszenie wymiaru kary zapadnie w listopadzie

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego ława przysięgłych uznała 27-letniego Łukasza Matusiaka, 20-letnią Britney Naylor oraz 21-letnią Shaytoyię Farrow za winnych nieumyślnego spowodowania śmierci Martina Chadburna. Jednocześnie cała trójka została uniewinniona od zarzutu zabójstwa.

Dwoje pozostałych oskarżonych, 20-letnia Bethany Naylor oraz 35-letni Kristjan Suits, zostało uniewinnionych od zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci. Sędzia John Thackray odroczył ogłoszenie wymiaru kary do 27 listopada. Do tego czasu przygotowane zostaną raporty dotyczące skazanych, które sąd uwzględni przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Źródło: BBC

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