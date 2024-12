Polska pomoże Ukrainie? Są nieoficjalne doniesienia

Tym Meghan Markle zraziła do siebie królową! "To przelało kielich goryczy"

Polska może pomóc Ukrainie w związku z bardzo trudną sytuacją wokół energii elektrycznej - nieoficjalnie informuje Bloomberg. Chodzi o groźby ze strony Słowacji. Tydzień temu premier Robert Fico odwiedził Moskwę i Władimira Putina. Wizyta ta, podobnie jak wcześniejsze wizytacje Viktora Orbana, wywołała liczne negatywne komentarze. W Bratysławie kilkaset osób demonstrowało przeciwko gestowi premiera. Fico nie ukrywał, że rozmowy z Moskwą dotyczyły gazu. A po powrocie zaczął grozić Ukrainie, najwyraźniej na polecenie Putina. "Wygląda na to, że Putin wydał Ficy rozkaz otwarcia drugiego frontu energetycznego przeciwko Ukrainie kosztem interesów narodu słowackiego. Groźby dotyczące odcięcia awaryjnego zasilania Ukrainy tej zimy, podczas gdy Rosja atakuje nasze elektrownie i sieć energetyczną, można wyjaśnić tylko w ten sposób" – " – napisał Zełenski w serwisie X. Fico zagroził Kijowowi odcięciem dostaw prądu, jeśli Kijów zgodnie z zapowiedziami po Nowym Roku wstrzyma tranzyt rosyjskiego gazu do Słowacji.

"Wygląda na to, że Putin wydał Ficy rozkaz otwarcia drugiego frontu energetycznego przeciwko Ukrainie"

Ukraina ogłosiła, że nie przedłuży kontraktu na transport przez swoje terytorium rosyjskiego gazu do Europy, a kontrakt ten wygasa 31 grudnia. Tymczasem Słowacja nadal jest uzależniona od Gazpromu, a Ukraina - od importu energii elektrycznej z UE, między innymi ze Słowacji. Rosja intensywnie atakuje ukraińską infrastrukturę krytyczną, przez co Kijów nie jest także pod tym względem samowystarczalny. Nie chce jednak ugiąć się pod żądaniami Fico, ale potrzebuje innych źródeł energii elektrycznej. Jednym z nich może zostać Polska. To nasz kraj pomoże Ukrainie w związku z sytuacją, którą Wołodymyr Zełenski nazwał otwieraniem "drugiego frontu energetycznego" przeciwko Ukrainie na polecenie Władimira Putina. Tak nieoficjalnie informowała 29 grudnia agencja Bloomberg, powołując się na anonimową wypowiedź wysokiego rangą polskiego urzędnika. Nasz kraj byłby skłonny zwiększyć eksport energii elektrycznej na Ukrainę.

Slovak Prime Minister Robert Fico has threatened to stop supplying electricity to Ukraine if Kyiv halts the transit of Russian gas to Slovakia starting from the beginning of the new year. pic.twitter.com/rxbRhPSZS8— NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2024

