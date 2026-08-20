Poszła do toalety, prawie zeszła na zawał. To, co pływało w muszli, przyprawia o dreszcze

Mieszkanka Sussex przeżyła prawdziwy szok, gdy podczas upałów w toalecie znalazła gigantycznego, nieproszonego gościa.

Ogromny nietoperz, szukający ochłody, wpadł do muszli klozetowej, wywołując panikę.

Odkryj, jak potoczyła się ta niezwykła historia i co zdradziła o adaptacji dzikich zwierząt w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych.

Poszła się załatwić, stanęła jak wryta

Do zdarzenia mrożącego krew w żyłach doszło w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Sussex, podczas fali upałów, jaka ostatnimi czasy przeszła przez kraj. Mieszkanka jednego z domów poszła do łazienki, by się załatwić. Gdy miała siadać na sedesie zauważyła jednak, że w muszli pływa... ogromny nietoperz - jak się później okazało przedstawiciel największego gatunku, jaki występuje na Wyspach. Przerażona kobieta o mało nie zeszła na zawał. Po chwili jednak otrząsnęła się i zrozumiała, że musi uratować zwierzę.

Nietoperz próbował się schodzić w upale

Przyniosła łopatkę i delikatnie wyciągnęła nietoperza z wody. Ułożyła go na ręczniku i zadzwoniła po pomoc do lokalnej organizacji zajmującej się zwierzętami. Nie chciała co prawda ujawnić swojego nazwiska, ale w rozmowie z mediami powiedziała, że spotkanie z wolontariuszami było dla niej wyjątkowe. "Podczas tego wspaniałego spotkania dowiedziałam się bardzo wiele o nietoperzach, m.in. tego, że wiele z nich jest odwodnionych i że mogę znaleźć schronienie nawet w najmniejszych szczelinach". To właśnie z powodu upału nietoperze najpewniej wylądował w toalecie. Wpadł do jej łazienki przez okno i znalazł miejsce, w którym postanowił się ochłodzić.

Po wszystkim Louis - bo tak nazwano nietoperza - trafił pod opiekę Amandy Millar z Sussex Bat Hospital, "która potwierdziła, że ​​jest on nietoperzem z gatunku Serotina, jednym z największych gatunków nietoperzy występujących w Wielkiej Brytanii" - podaje "The Sun". "Mimo że był chudy i wyczerpany, tydzień odpoczynku i dieta składająca się z mączników przywróciły mu pełnię zdrowia i sprawiły, że był gotowy na lot próbny"- czytamy.