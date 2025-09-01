Potężne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Setki ofiar, tysiące rannych

Trzęsienie ziemi w Afganistanie zabiło setki ludzi! Dramatyczne doniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Afganistanu, cytowanego przez agencję Reutera, mówią już o 622 zabitych i ponad tysiącu rannych. Wstrząsy nawiedziły ten rządzony przez Talibów kraj w niedzielę wieczorem, kiedy zapadł już zmrok. Trwa akcja ratunkowa.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Rośnie liczba ofiar, są setki zabitych i tysiące rannych

Kataklizm w Azji! W nocy z 31 sierpnia na 1 września Afganistan nawiedziło trzęsienie ziemi, które według wstępnych doniesień zabiło setki ludzi. Wstrząsy o magnitudzie 6 stopni w skali Richtera były też odczuwalne w takich krajach, jak Indie, Pakistan, Tadżykistan, Uzbekistan, ale to w Afganistanie zniszczenia są największe. Dramatyczne doniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Afganistanu, cytowanego przez agencję Reutera, mówią już o 622 zabitych i ponad tysiącu rannych. Ziemia trzęsła się krótko po północy na wschodzie kraju, w rejonie granicy z Pakistanem. Epicentrum znajdowało się 27 km od Dżalalabadu, piątego co do wielkości miasta Afganistanu, i około 140 km od stolicy, Kabulu, gdzie również odczuwano wstrząsy. Jak podaje BBC, akcję ratunkową utrudnia fakt, iż obszar dotknięty kataklizmem jest górzysty i trudny. Wąskie drogi zostały w dodatku częściowo zasypane przez osuwiska ziemi. Pomoc dociera tam z trudem. Liczba ofiar i rannych może się jeszcze znacząco zmienić.

W Afganistanie od 2021 roku rządzą Talibowie. Proszą o pomoc międzynarodową

Afganistan od 2021 roku rządzony jest przez fanatycznych Talibów, którzy przejęli władzę po opuszczeniu kraju przez amerykańskie wojska, wprowadzając prawo szariatu. Rząd właśnie wydał oświadczenie na platformie X, stwierdzając, że trzęsienie ziemi spowodowało „straty w ludziach i straty materialne w niektórych naszych wschodnich prowincjach” „Lokalni urzędnicy i mieszkańcy prowadzą obecnie akcję ratunkową dla poszkodowanych. Zespoły wsparcia z centrum i pobliskich prowincji również są w drodze” – dodano w oświadczeniu. Według BBC Talibowie zwrócili się o pomoc do organizacji międzynarodowych. „Liczba rannych i zabitych jest prawdopodobnie wyższa, ale dostęp do tego obszaru i komunikacja są ograniczone, nasze zespoły wciąż są na miejscu. Gdy tylko zbierzemy dokładne dane, jeśli Bóg pozwoli, podzielimy się nimi” – powiedział brytyjskim reporterom afgański rzecznik Ministerstwa Zdrowia Sharafat Zaman.

Afganistan pod rządami talibów. Jak wygląda sytuacja w kraju?
