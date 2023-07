Pożary dotarły do Włoch i Chorwacji! Są ofiary, Palermo w ogniu. Płomienie pod Dubrownikiem

Pożary ogarniają południową Europę. Płonie włoskie Palermo, coraz więcej ofiar śmiertelnych

Zaczęło się od Wysp Kanaryjskich w Hiszpanii, a teraz z każdym dniem jest coraz gorzej. Naprawdę o wiele gorzej. Jeszcze wczoraj, 25 lipca pisaliśmy o tragedii Grecji i polskich turystach usiłujących wydostać się z Rodos. Dziś jest już pewne, że Grecja była tylko początkiem koszmaru pożarów w Europie. Płoną coraz większe obszary na południu naszego kontynentu. Już we wtorek pojawiały się informacje o pożarach we Włoszech. Teraz wiadomo już, jaki jest rozmiar tragedii. 80 pożarów szaleje na południu tego kraju, najgorzej jest na Sycylii. Płonie Palermo, w mediach społecznościowych widać filmy przedstawiające sceny jak z filmów o apokalipsie. Dym spowija miasto, trzeba było zamknąć lotnisko. Na jednym z nagrań samochody jadą trasą, a tuż obok szosy widać płomienie i stojące w ogniu budynki. Potwierdzono śmierć pierwszych trzech osób na Sycylii, miały 70-88 lat.

Pożary błyskawicznie zagroziły Chorwacji. Dubrownik zagrożony. Ogień również w Portugalii

To nie wszystko. Ogień pojawił się również w Chorwacji, tak częstym miejscu wypoczynku Polaków. Teraz nawet tam jest bardzo niebezpiecznie. Pożary lasów podchodzą pod Dubrownik, poinformowano o tym, że są zaledwie 12 kilometrów od miasta. Pożary są już także w Portugalii. Tymczasem w Grecji spłonęło już 10 proc. terytorium wyspy Rodos. Potwierdzono jedną ofiarę śmiertelną, najprawdopodobniej zwęglone zwłoki mężczyzny znalezione na Eubei należały do pasterza. Zginęło też dwóch mężczyzn lecących samootem gaszącym pożary na Rodos, który rozbił się w górach. Na szczęście pojawiają się informacje o tym, że upał ma nieco zelżeć przynajmniej we Włoszech. Ale co będzie dalej i w kolejnych latach?

Several forest fires are now burning in Italy. The air is unbreathable in Sicily, as buildings burn. Massive fires are also burning in France, Greece, and Portugal.Vid: Disaster News pic.twitter.com/XOhB0eu6uT— Elizabeth Violet (@elles_violet) July 26, 2023

Fires in our area in Portugal 😢very scary pic.twitter.com/Op5XRqEM6w— Lilla (@Lschottner1968) July 25, 2023

kpt. Christos Moulas (34) i por. Periklis Stefanidis (27) - 🇬🇷 oficerowie lotnictwa wojskowego, zginęli w katastrofie samolotu podczas akcji gaśniczej na wyspie Eubea pic.twitter.com/MXq38HEB5L— Kto umarł? (@KtoUmarl) July 25, 2023

🔥 ⚡ APOCALYPTIC – The situation in Sicily is tense with the increase and severity of fires. The flames reached the city of Palermo, capital of Sicily and city of more than 650,000 inhabitants, this Tuesday. pic.twitter.com/MCorA5PgxE— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 26, 2023