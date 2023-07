Pożary w Grecji to podpalenia?! Słowa strażaków zdradzają prawdę

Pożary w Grecji to skutek podpaleń?! Strażacy i władze lokalne ujawniają nowe fakty. Kto i po co podpala lasy w Grecji?

Pożary w Grecji to dramat mieszkańców tracących dorobek życia, koszmarne przeżycia turystów, którzy nierzadko walczą o życie uciekając w gęstym dymie przed płomieniami, a także zniszczenie środowiska naturalnego i śmierć wielu zwierząt. Tylko w niedzielę w kraju powstały 64 nowe ogniska pożarów. Dlaczego dochodzi do tej tragedii? Czemu płomienie pojawiają się w rozmaitych miejscach, najpierw na Rodos, potem na Korfu? "Jesteśmy w stanie wojny, odbudujemy to, co straciliśmy. Kryzys klimatyczny już tu jest, objawi się wszędzie w basenie Morza Śródziemnego większymi katastrofami" - powiedział podczas przemówienia w parlamencie premier Grecji Kyriakos Micotakis. Bez wątpienia niemal rekordowo wysokie temperatury na południu Europy, sięgające nawet 48 stopni Celsjusza, a do tego silny wiatr sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Ale czy to zmiany klimatu są przyczyną powstawania pożarów? Nie - mówią strażacy, którzy są w Grecji. Dochodzi do podpaleń - ujawniają.

"Pożary są wzniecane ludzkimi rękami". Burmistrz Korfu i strażacy nie mają wątpliwości

"Pożary są wzniecane ludzkimi rękami. Bez względu na to, czy to było zaniedbanie czy celowe działanie, ludzie są wzywani na przesłuchania. Śledztwo jest w toku, gdy będziemy mieć komplet informacji, wydamy oświadczenia" - powiedział lokalnym mediom Vassilis Vathrakogiannis, przedstawiciel straży pożarnej na Rodos. Z kolei burmistrz północnego Korfu Giorgos Mahimaris podkreśla, że na wyspie jednocześnie wybuchły cztery pożary. "Przyczyny pożarów są różne, jednak bardzo sprzyja im susza i rekordowe temperatury. Na wyspie Korfu doszło jednak do podpalenia" - powiedział, cytowany przez portal BBC. Są już pierwsze aresztowania. Przypomnijmy, że w zeszłym roku po pożarach w Grecji aresztowano dziewięć osób, w latach ubiegłych greckie pożary także wiązały się z działaniem ludzkim. Kto i po co dokonuje tych podpaleń? To pytanie pozostaje otwarte.

Sonda Czy zmieniłeś kiedyś swoje plany wakacyjne z powodu pożarów? Tak Nie Jeszcze nie, ale nie pojadę już na letnie wakacje na południe Europy

Eco activists have jumped on the devastating wildfires in Rhodes, Greece claiming it proves Climate Change has reached a dangerous new phase. However, Greek Emergency Services have confirmed that they believe the fires were started by arson. “Fires are set by human hands.… pic.twitter.com/GWHHEFzVeA— Oli London (@OliLondonTV) July 23, 2023

#Arson is a very serious crime and should be treated as such. It is no less of a crime than murder, or at least manslaughter if accidental, eg with drunk driving, as it kills. It also wipes out homes, wildlife and destroys lives.https://t.co/3bPoPVzaT6— Cate Sedgwick (@CateMS111) July 23, 2023