Prezydent miał operacje plastyczne?! Ekspert wylicza wszystkie

Joe Biden przeszedł mnóstwo operacji plastycznych, by wyglądać młodziej?! Chirurg ujawnia dokładną listę i koszt zabiegów

Joe Biden jest ostatnio tematem wielu burzliwych dyskusji. Po jego katastrofalnym występie podczas debaty wyborczej z Donaldem Trumpem wiele osób, w tym także wysoko postawionych Demokratów, wzywa go do rezygnacji z walki o reelekcję. Prezydent początkowo zaszył się w Camp David z rodziną, a potem twardo odmówił odpuszczenia sobie ponownego kandydowania na najwyższy urząd w państwie, choć sondaże wskazują na to, że aż 72 proc. wyborców uważa go za niezdolnego do sprawowania tej funkcji. Joe Biden jest za stary na prezydenta? Podobno zrobił wiele, by przynajmniej na to nie wyglądać! Tak twierdzi dr Gary Linkov, chirurg plastyczny, który ujawnił efekty swoich analiz "Daily Star". Prezydent Stanów Zjednoczonych przeszedł niejedną operację plastyczną i wydał na to wszystko równowartość ponad połowy miliona złotych - przekonuje specjalista po obejrzeniu zdjęć Joego Bidena z okresu młodości, wieku średniego i z czasów obecnych.

"Teraz Joe poprawił wyrazistość linii szczęki i zmniejszył podbródek"

„Istnieją oznaki potencjalnego przeszczepu włosów, najprawdopodobniej poprzez przeszczepy do linii włosów i czołowej skóry głowy" - przekonuje chirurg. Poza przeszczepami włosów Biden zdaniem dr Linkova przeszedł również lifting twarzy, podniesienie brwi, likwidację worków pod oczami i wygładzenie szyi. "W 2019 roku, gdy miał 77 lat, pojawiły się pewne oznaki zabiegu liftingu twarzy i szyi. Teraz Joe poprawił wyrazistość linii szczęki i zmniejszył podbródek. Mamy pewne blizny wokół uszu, które są standardową lokalizacją zabiegów liftingu twarzy” - zdradza doktor. Oczywiście Biden nie odniósł się do tych rewelacji.

