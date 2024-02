Prezydent Węgier podała się do dymisji! W tle pedofilia w domu dziecka

Uprawiali seks w centrum handlowym! Wszyscy to widzieli, są zdjęcia

Katalina Novak zrezygnowała ze stanowiska. Dymisja prezydent Węgier po ujawnieniu ułaskawienia przez nią mężczyzny skazanego za tuszowanie pedofilii w domu dziecka

"Popełniłam błąd… Dziś jest ostatni dzień, w którym zwracam się do Państwa jako Prezydent" - powiedziała Katalin Novak w przemówieniu transmitowanym w państwowej telewizji węgierskiej, w którym pani prezydent Węgier ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Jej dymisja ma związek z bardzo głośną na Węgrzech sprawą związaną z ułaskawieniem mężczyzny skazanego za współudział w tuszowaniu sprawy o wykorzystywanie seksualne w domu dziecka. Dymisji Katalin Novak domagało się niedawno co najmniej tysiąc osób, które zgromadziły się 9 lutego wieczorem przed pałacem prezydenckim w Budapeszcie, żądając ustąpienia głowy państwa. o co chodzi z ułaskawieniem mężczyzny skazanego za tuszowanie pedofilii w domu dziecka?

Sprawa ułaskawienia wicedyrektora domu dziecka. O co chodziło?

Prezydent Węgier ułaskawiła byłego wicedyrektora domu dziecka w Bicske na północy Węgier, który był skazany na trzy lata i cztery miesiące za pomoc w tuszowaniu przestępstw pedofilskich popełnionych przez dyrektora tej placówki. Dyrektor został skazany na osiem lat więzienia. Jego ofiarą w latach 2004-2016 padło co najmniej dziesięciu nieletnich. Pretekstem do bulwersującego ułaskawienia podwładnego, który tuszował przewinienia swojego szefa, była... wizyta papieża Franciszka w Budapeszcie w kwietniu 2023 roku. Sprawa wyszła na jaw dopiero w zeszłym tygodniu.

⚡️ Hungarian President Katalin Novák resigns from her officeThe announcement comes amid a scandal concerning a past amnesty, in which a man sentenced for covering up a number of pedophile incidents at a Hungarian school has received a presidential pardon signed by President… pic.twitter.com/dBkVLOPZKc— NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2024

