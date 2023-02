Proces Putina ruszy za parę tygodni? Były premier wzywa do sądu nad dyktatorem

To nagranie jest dziwne

Proces Władimira Putina przed trybunałem karnym ruszy za parę tygodni? Znany polityk apeluje o osądzenie prezydenta Rosji za zbrodnie na Ukrainie

Rzezie cywilów, średniowieczne tortury, ostrzały przedszkoli i porodówek, mordowanie całych rodzin. Zbrodnie wojenne, jakich dopuścili się żołnierze Władimira Putina podczas wojny na Ukrainie, zostały udokumentowane na niezliczonej ilości zdjęć i udowodnione zeznaniami tych, którzy przetrwali w miejscach takim jak Bucza czy Izium. Taki człowiek jak Putin musi zostać jak najszybciej osądzony - apeluje w "The Guardian" i w wywiadzie dla "Sky News" był brytyjski premier Gordon Brown. Polityk powiedział, że należy powołać specjalny międzynarodowy trybunał karny podobny do tego powołanego w Norymberdze, który sądził zbrodniarzy hitlerowskich. "Można sobie wyobrazić, że Putin zacznie być sądzony pod swoją nieobecność już za parę tygodni za zbrodnię agresji. Kluczowe jest przekonanie całego świata, że takie zbrodnie są całkowicie nieakceptowalne we współczesnych czasach" - powiedział Gordon Brown w rozmowie ze Sky News.

71 tysięcy rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Dane prokuratury porażają

Według biura prokuratora generalnego Ukrainy władze ukraińskie zarejestrowały już ponad 71 tysięcy przypadków rosyjskich zbrodni wojennych oraz rosyjskich zbrodni agresji, o których mówił Gordon Brown. Zbrodnia agresji to planowanie, przygotowywanie, inicjowanie, dokonanie aktu agresji, a konkretne zbrodnie wojenne są jej następstwem. Do najgłośniejszych rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie należą m.in. rzeź w Buczy, w której zginęło 420 osób, a także w Iziumie w obwodzie charkowskim, gdzie znaleziono 450 grobów cywilów, z których niektórzy byli przed śmiercią bestialsko torturowani.

Gordon Brown says Putin could stand trial for war crimes "in a few weeks" if the US joins Europe's push for legal proceedings."The key is to persuade the whole of the world that this is a crime that is completely unacceptable in the modern world."pic.twitter.com/oN2H00NZOx— TalkTV (@TalkTV) February 23, 2023

