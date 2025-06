Prześladował gwiazdę tenisa. Emma Raducanu znów mogła być w opałach. Przerażające szczegóły

Emma Raducanu ma stalkera. Mogła być w opałach na Wimbledonie

Mężczyzna, który wcześniej otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do Emmy Raducanu, próbował zakupić bilety na nadchodzący turniej Wimbledonu. Dzięki zaawansowanemu systemowi bezpieczeństwa organizatorzy uniemożliwili mu wejście na imprezę – poinformował All England Club.

Do incydentu doszło po wydarzeniach z lutego tego roku podczas turnieju w Dubaju, gdzie mężczyzna zachowywał się obsesyjnie wobec Raducanu. Został wówczas wyproszony z trybun, wcześniej wręczając zawodniczce list oraz prosząc ją o zdjęcie w kawiarni. Zaczepił ją również przed hotelem zawodników.

Wimbledon: Raducanu reagowała na stalkera płaczem

Jak ujawniono, tenisistka reagowała na jego widok płaczem i miała trudności z koncentracją podczas meczów. Lokalne służby wydały wobec niego sądowy zakaz, a jego dane przekazano do WTA oraz innych organizatorów kobiecych turniejów na świecie.

Podczas próby zdobycia wejściówek na Wimbledon mężczyzna został zidentyfikowany i zablokowany przez system rejestracji danych osobowych, który od tego roku obowiązuje każdego kibica.

„Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich graczy jest naszym absolutnie najwyższym priorytetem” – podkreśliła Sally Bolton, dyrektor generalna All England Club, podczas niedawnej konferencji prasowej.

Sprawa nękania Raducanu. Mężczyzna był już skazany

To nie pierwszy przypadek nękania zawodniczki. W 2022 roku inny mężczyzna został skazany na prace społeczne i objęty pięcioletnim zakazem zbliżania się do Raducanu, po tym jak wielokrotnie nachodził ją pod domem. Obecnie brytyjska tenisistka, która w 2021 roku sensacyjnie zdobyła tytuł mistrzyni US Open, plasuje się na 36. miejscu w światowym rankingu i od incydentów podróżuje pod stałą ochroną.

Organizatorzy turnieju zapewniają, że środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane. Około 1000 osób czuwa nad porządkiem, w tym policja, służby wojskowe oraz agenci działający po cywilnemu. Na głównych kortach – w tym Centre Court i korcie nr 1 – rozlokowano zwiększoną liczbę ochroniarzy, szczególnie w pobliżu graczy.