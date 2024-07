Putin chce skończyć wojnę?! "Duże ustępstwa na rzecz Ukrainy"

Ukraiński dziennikarz Dmytro Gordon: Rosja przedstawiła Stanom Zjednoczonym plan pokojowy, który zakłada ustępstwa na rzecz Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa już trzeci rok, a wszelkie próby negocjacji jak dotychczas kończyły się kompletnym fiaskiem. Zarówno Ukraina, jak i Rosja nie chcą iść na ustępstwa. Teraz jednak, jeśli wierzyć nieoficjalnym ustaleniom ukraińskiego dziennikarza Dmytro Gordona, może się to zmienić. Przynajmniej ze strony rosyjskiej. Rosja przedstawiła Stanom Zjednoczonym plan pokojowy, który zakłada zaskakujące ustępstwa na rzecz Ukrainy, ale zawiera również zapisy korzystne tylko dla Rosji - twierdzi Gordon, który przedstawił efekty swoich politycznych nieoficjalnych ustaleń na TikToku. Czego chce teraz Władimir Putin, a z czego może zrezygnować?

Putin chce zrezygnować z okupowanych terytoriów obwodów zaporoskiego i chersońskiego, ale żąda rezygnacji z Donbasu?

Co do rosyjskich ustępstw, Putin podobno chce zrezygnować z okupowanych terytoriów obwodów zaporoskiego i chersońskiego, w tym przekazać Ukrainie władzę nad Zaporoską Elektrownią Atomową. Rosja nie zgłaszałaby protestów w kwestii wstąpienia Kijowa do Unii Europejskiej, przekazałaby też Ukrainie kontrolę nad 100-kilometrową strefą zdemilitaryzowaną wzdłuż Dniepru do Morza Czarnego. Krym miałby zostać terytorium podporządkowanym zarówno Ukrainie, jak i Rosji, przy czym Kijów ma zobowiązać się do nie ograniczania dostaw wody na półwysep. Co do żądań Putina, Ukraina zgodnie z planem pokojowym ma zrezygnować z obwodów ługańskiego i donieckiego, a także na poziomie konstytucyjnym zobowiązać się do niewstępowania do NATO. USA mają też znieść sankcje nałożone na rosyjski system bankowy i przemysł paliwowy. Wszystko to są na razie zupełnie nieoficjalne doniesienia i nie wiadomo, czy Ukraina byłaby skłonna rozważyć takie propozycje.

Gordon claims that russia handed over draft peace agreement with Ukraine to US. It differs from what putin said publicly https://t.co/6gZnaprZWX— Ukrainian News (@UN_Agency) July 3, 2024

