Putin chce zakończyć wojnę na Ukrainie? Erdogan jest tego pewien

Putin chce zakończyć wojnę na Ukrainie? Recep Erdogan twierdzi, że rosyjski dyktator dał mu to do zrozumienia

Wojna na Ukrainie może zakończyć się niebawem? To niestety mało prawdopodobne, ale cień nadziei na pokój ma jednak turecki prezydent Recep Erdogan. Powiedział o tym w przemówieniu 20 września na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, co cytuje m.in. Radio Liberty powołując się na AFP czy Reutersa. Jak stwierdził, w zeszłym tygodniu przeprowadził „bardzo obszerne dyskusje” z prezydentem Rosji podczas szczytu w Uzbekistanie. Putin miał mu wtedy powiedzieć, że popiera zakończenie wojny na Ukrainie. „On naprawdę daje mi do zrozumienia, że chce to zakończyć tak szybko, jak to możliwe. Takie miałem wrażenie, ponieważ obecna sytuacja jest dość problematyczna” - powiedział Recep Erdogan. Jednak dodał, że pokój jego zdaniem musi wiązać się z pewnym ustępstwami wobec Moskwy. "Ukraina musi szczególnie złagodzić swoje podejście, aby możliwe było podjęcie wspólnych kroków z Rosją” – ogłosił, jednak na szczęście dodał: „Jeśli na Ukrainie ma zostać zaprowadzony pokój, oczywiście ważny stanie się zwrot najechanej ziemi”. „Wspólnie musimy znaleźć rozsądne, praktyczne rozwiązanie dyplomatyczne, które zapewni obu stronom godne wyjście z kryzysu” – powiedział Erdogan

Zerwanie umowy zbożowej. Rosja blokuje dostawy żywności i niszczy ją

W lipcu Rosja zerwała umowę zbożową, na mocy której statki z ukraińskim zbożem mogły bezpiecznie płynąć przez Morze Czarne. Ogłosiła też, że w razie kontynuowania transportów może uznać takie statki za cele wojskowe. Potem zaczęła ostrzał ukraińskich portów i magazynów ze zbożem. Sytuacja grozi światowym głodem i prezydent Turcji Recep Erdogan postanowił osobiście pojechać do Rosji, by postarać się namówić Putina do ustępstw. Przywódcy Rosji i Turcji spotkali się 4 września w Soczi. Prezydentowi Turcji nie udało się doprowadzić do podpisania żadnego przełomowego porozumienia z rosyjskim dyktatorem, ale twierdzi, że jest pewien postęp i "w krótkim czasie uda nam się osiągnąć rozwiązanie, które spełni oczekiwania".

News Roundup 10/20Diplomacy |Erdogan Says Finding 'Dignified Way Out' For Both Sides Could End War In Ukrainehttps://t.co/2oOnhDkbMy— Turkish Democracy Project (@turkish_project) September 21, 2022

The suspension of the gas hub project in Türkiye is likely Erdogan's response to Putin's refusal to resume the grain deal.🔹 On September 4, during talks between Erdogan and Putin in Sochi, the two parties failed to reach an agreement on the key issue - the resumption of the… pic.twitter.com/eUywHz6ywI— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2023

