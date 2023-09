i Autor: AP

Wojna na Ukrainie

Putin i Kim Dzong Un połączą siły. Chodzi o wojnę na Ukrainie

Zofia Dąbrowska | PAP 10:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Będzie spotkanie rosyjskiego i północnokoreańskiego dyktatora. Kim Dzong Un przyleci do Moskwy, by porozmawiać z Władimirem Putinem - pisze "New York Times". Kim liczy na to, że popieranie Rosji i wojny na Ukrainie przyniesie mu zyski, a Putin ma nadzieję na to samo. Czym będą wymieniać się dyktatorzy? Według "New York Times" Kim ma dostarczać Putinowi broń, a Putin Kimowi m.in. jedzenie.