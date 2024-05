Nowy komunikat o Robercie Ficy. Lekarze o stanie zdrowia premiera Słowacji

Do przerażającego wydarzenia doszło na Słowacji 15 maja. Postrzelony został szef rządu, premier Robert Fico. Wszystko wydarzyło się w miejscowości Handlova, gdzie odbywało się we środę 15 maja wyjazdowe posiedzenie słowackiego rządu. Według relacji świadków, którzy widzieli, co się działo, premier Fico wyszedł przed Dom Kultury, gdzie odbywało się posiedzenie rządu, i witał się z ludźmi. Napastnik zadał premierowi kilka strzałów, raniąc go bardzo poważnie. Polityk został zabrany do szpitala. Jak przekazał wówczas przedstawiciel słowackiego rządu, był on w sytuacji zagrażającej życiu.

Napastnik - 71-letni Juraj. C - przebywa w areszcie, gdzie czeka na wyrok sądu. Grozi mu od 25 lat więzienia po dożywocie.

Zobacz: Kim jest zamachowiec, który postrzelił Fico? Jest zatrzymany. Przed strzałem miał wykrzyczeć jedno zdanie!

- Na podstawie wyników badań dzisiejsze posiedzenie konsylium potwierdziło stopniową poprawę stanu zdrowia premiera - poinformował rząd w Bratysławie w poniedziałek 27 maja, powołując się na ustalenia komisji lekarskiej. Więcej informacji nie podano, jednak bliscy współpracownicy Roberta Ficy przekazywali niedawno, że 59-latek kilkukrotnie z nimi rozmawiał.