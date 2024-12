Putin ma nową tajną broń? "Potężna jak nuklearna"

Putin planuje kolejny atak eksperymentalną bronią? "Rakieta w 11 minut dociera do bazy lotniczej w Polsce i w 17 minut do siedziby NATO"

W ciągu najbliższych dni Władimir Putin planuje odpalenie kolejnej po Oreszniku eksperymentalnej rakiety na Ukrainie - ostrzega wywiad USA. Wcześniej rosyjski dyktator przechwalał się, że ma jeszcze kilka Oreszników. Według niego taki pocisk jest niemożliwy do przechwycenia i że ma siłę niszczenia porównywalną z bronią jądrową, nawet jeśli jest wyposażony w głowicę konwencjonalną i może zniszczyć podziemne bunkry „trzy, cztery lub więcej pięter niżej”. Putin groził tak w listopadzie, rozważając użycie swojej nowej broni przeciwko dzielnicy rządowej w Kijowie w razie kolejnego użycia przez Ukrainę zachodnich pocisków dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji. Według Pentagonu Oresznik to eksperymentalny typ pocisku balistycznego średniego lub pośredniego zasięgu, oparty na rosyjskim międzykontynentalnym pocisku balistycznym RS-26 Rubież. Rosyjskie media podają, że rakieta potrzebuje 11 minut, aby dotrzeć do bazy lotniczej w Polsce i 17 minut, aby dotrzeć do siedziby NATO w Brukseli.

Pierwszy atak Oresznikiem miał miejsce w listopadzie. Miał być odpowiedzią na decyzję USA w sprawie pocisków dalekiego zasięgu

Rosja użyła nowej, eksperymentalnej rakiety Oriesznik podczas ataku na ukraiński Dniepr w południowo-wschodniej części kraju - poinformowano 21 listopada. Wołodymyr Zełenski twierdził, że był to pocisk międzykontynentalny, tymczasem Amerykanie utrzymują, iż Oriesznika można uznać za pocisk średniego zasięgu. Wicerzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh przekazała, że był to eksperymentalny pocisk oparty na konstrukcji pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) RS-26 Rubież, ale Kreml zapewnia, iż to coś całkiem nowego. Rosjanie grozili potem, iż nikt nie jest w stanie powstrzymać obecnie nowej rakiety i może ona zagrażać celom w Europie. Taki sposób wymyślili, by odpowiedzieć Zachodowi na decyzję Joe Bidena, który w połowie listopada wyraził zgodę na to, by Ukraina atakowała cele w Rosji amerykańską bronią dalekiego zasięgu. Potem taką zgodę wydała Wielka Brytania odnośnie swoich pocisków Storm Shadow.

