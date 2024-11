Rosyjski deputowany powiedział, że Rosja ma pewną tajemniczą broń. Rakieta Oriesznik to według niego wierzchołek góry lodowej

Rosja użyła nowej, eksperymentalnej rakiety Oriesznik podczas ataku na ukraiński Dniepr w południowo-wschodniej części kraju - poinformowano w czwartek 21 listopada. Wołodymyr Zełenski twierdził, że był to pocisk międzykontynentalny, tymczasem Amerykanie utrzymują, iż Oriesznika można uznać za pocisk średniego zasięgu. Wicerzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh przekazała, że był to eksperymentalny pocisk oparty na konstrukcji pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) RS-26 Rubież, ale Kreml zapewnia, iż to coś całkiem nowego. Rosjanie grozili potem, iż nikt nie jest w stanie powstrzymać obecnie nowej rakiety i może ona zagrażać celom w Europie. Taki sposób wymyślili, by odpowiedzieć Zachodowi na decyzję Joe Bidena. Jak wiemy, tydzień temu wyraził on zgodę na to, by Ukraina atakowała cele w Rosji amerykańską bronią dalekiego zasięgu, potem taką zgodę wydała Wielka Brytania odnośnie swoich pocisków Storm Shadow. Teraz jeden z największych zwolenników polityki Władimira Putina w Dumie stwierdził, że to dopiero początek.

"Prawdopodobnie mamy wiele innych rodzajów nowej broni, ale oczywiście wróg nie powinien jeszcze o nich wiedzieć"

Rosyjski deputowany Anatolij Wasserman powiedział w rozmowie z "Moskiewskim Komsomolcem", że Władimir Putin ma w zanadrzu tajną broń, o której nikt nic jeszcze nie wie, a nowa rakieta Oriesznik, która 21 listopada została wystrzelona na ukraiński Dniepr, to przy tym "kwiatek". „Rosja ma w swoim arsenale inną broń, w porównaniu z którą groźny Oresznik, wobec którego obrona powietrzna NATO jest bezsilna, może wydawać się kwiatem. Prawdopodobnie mamy wiele innych rodzajów nowej broni, ale oczywiście wróg nie powinien jeszcze o nich wiedzieć. Jednak nie jesteśmy jedynymi, którzy je rozwijają. Każdy, kto ma na to środki, rozwija nowe, potężne bronie. Myślę, że zaskoczymy ich nie raz, chociaż oni też od czasu do czasu zaskakują nas" - powiedział propagandysta.

Sonda Czy Ukraina wygra wojnę z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

Gestern in der @ZiB2_Vorschau zur aktuellen Lage in der 🇺🇦.Oreshnik ist für die Zuschauer im Westen, um Angst zu machen. Der militärische Wert hält sich in Grenzen. pic.twitter.com/r6J2zuuvZi— Gustav C. Gressel (@GresselGustav) November 23, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Co najmniej trzy razy będziesz musiał strzelać! Pytanie 1 z 10 Do jakiego państwa należą Wyspy Liparyjskie? Hiszpanii Turcji Włoch Następne pytanie