Putin niebawem opuści Rosję. "Bułgaria jest gotowa"

Już niebawem odbędzie się kolejne osobiste spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. "Prezydent Putin i ja spotkamy się potem w uzgodnionym miejscu, w Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą” - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na Truth Social po rozmowie telefonicznej z Putinem. Spotkanie może zostać co prawda opóźnione - CNN poinformowało właśnie, że planowane na ten tydzień spotkanie głównych doradców stron amerykańskiej i rosyjskiej jednak odbędzie się później - ale już teraz spekuluje się na temat pewnej ważnej kwestii. Jak rosyjski prezydent dostanie się do Budapesztu? Musi przecież przelecieć swoim samolotem nad innymi krajami. Przeszkodą jest tutaj nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w związku z wojną na Ukrainie, do tego większość państw należących do NATO nie wyraża zgody na przeloty rosyjskich delegacji nad swoim terytorium. Możliwe trasy wiodą przez Morze Śródziemne, Adriatyk, Albanię lub Czarnogórę i Serbię lub przez Morze Czarne, Bułgarię i Serbię.

"Kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać"

Ta druga trasa jest bardziej prawdopodobna. Szef MSZ Bułgarii Georg Georgijew ogłosił, że dla dobra sprawy jest gotowy pozwolić Putinowi na przelot, jeśli będzie się o to ubiegał. "Kiedy dokonywane są wysiłki na rzecz pokoju, takie wysiłki należy popierać" - powiedział bułgarski polityk w Luksemburgu. Jak podkreślił, Moskwa jeszcze nie złożyła żadnego wniosku w tej sprawie, a w szczycie powinna brać udział poza Stanami Zjednoczonymi i Rosją także Ukraina. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że nie zostało jeszcze ustalone, jaką trasą Władimir Putin miałby dotrzeć do Budapesztu.

🇧🇬 Bulgaria may allow Putin to use its airspace and let his plane fly to BudapestThis was hinted at by Bulgarian Foreign Minister Georgi Georgiev. According to him, if peace talks are the key to ending the war, they should be organized “by all possible means.”“How is the… pic.twitter.com/w9Uweda56i— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

