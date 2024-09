Putin poda się do dymisji?! Dziwne rzeczy dzieją się w Rosji

Księżna Kate znowu to zrobiła! To już przełom, poddani wstrzymali oddech

Władimir Putin właśnie zagroził światu po raz kolejny bronią nuklearną, stwierdzając, że nawet w razie zmasowanego ataku bronią konwencjonalną Rosja może odpowiedzieć atomem. Bez wątpienia przemówienie to było faktycznie skierowane co najmniej w takim samym stopniu do własnych obywateli, co do Zachodu. Putin zwłaszcza w obliczu inwazji ukraińskiej armii na obwód kurski i ataków Ukrainy na strategiczne cele wewnątrz Rosji chciał zaprezentować się narodowi jako silny przywódca przygotowany na wszystko. Czy tak naprawdę za tą fasadą kryje się słabość, a nawet możliwość dymisji? Taki scenariusz wydaje się zupełnie nieprawdopodobny, a jednak pojawił się już drugi sygnał mogący świadczyć o tym, że rosyjski dyktator odejdzie w cień. Połączenie telewizyjnej wpadki z plotkami, a może misterny plan mający na celu przetestowanie lojalności otoczenia Putina i zrobienie czystek na szczytach władzy?

General SVR: "„Putin” ogłosi swoją rezygnację z urzędu prezydenta i powinien wtedy objąć stanowisko przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego"

Zaczęło się od wpisu na tajemniczym profilu w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy autor podają się za dawnych agentów rosyjskiego wywiadu nadal mających źródła na Kremlu. Wiarygodność tego źródła nie została potwierdzona ani obalona. Największy rozgłos zyskała podtrzymywana przez General SVR teoria, zgodnie z którą prawdziwy Putin umarł rok temu i jest zastępowany przez sobowtóra. Teraz tajemniczy profil pisze, że na Kremlu szykowana jest zmiana władzy. Putin, czy raczej sobowtór Putina ma ustąpić ze stanowiska. "Na początku przyszłego roku powinny zostać przyjęte kolejne poprawki do konstytucji, po których „prezydent” rozwiąże Dumę Państwową i ogłosi nowe wybory. Po utworzeniu nowej Dumy Państwowej, która powinna obejmować dwie partie (jedna 80 proc., druga 20 proc.), „Putin” ogłosi swoją rezygnację z urzędu prezydenta i powinien wtedy objąć stanowisko przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego" - czytamy na General SVR.

Wladimir Sołowjow "rezygnacji Naczelnego Dowódcy". Przejęzyczenie, przesłyszenie czy misterna intryga?

Co ciekawe, niemal jednocześnie z tym wpisem pojawiły się w sieci fragmenty programu Władimira Sołowjowa, naczelnego telewizyjnego propagandysty Kremla, który regularnie zachęca Putina do rozpętania wojny atomowej. Sołowjow zdumiał gości zgromadzonych w studiu, wzywając do... rezygnacji "Naczelnego Dowódcy" ze stanowiska. Jak wiadomo, naczelnym dowódcą armii i wszystkiego innego jest w Rosji Putin. Sołowjow wypowiedział zaskakujące słowa odnosząc się do ukraińskiej inwazji na obwód kurski. Stwierdził, że to oburzające, a ukaranie tych, którzy na to pozwolili, nie wystarczy. „Konieczne jest mianowanie tych, którzy wiedzą, jak działać skutecznie, szybko i jasno. [Nawet], jeśli wymaga to rezygnacji Naczelnego Dowódcy”. Rosyjskie media tłumaczyły potem, że Sołowjow wcale nie powiedział "otstawka", czyli "rezygnacja", a "Stawka". Słowo to oznacza najwyższy organ wojskowy, który w czasach II wojny światowej kierował siłami zbrojnymi ZSRR. Jednak sam fakt pojawienia się tak śmiałych wypowiedzi w programie Sołowjowa może świadczyć o tym, że sygnały o możliwej rezygnacji Putina są wypuszczane w eter celowo i wcale nie świadczą o bliskim końcu rządów rosyjskiego dyktatora.

