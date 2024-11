"Putin szykuje wielki atak" już zimą. Jest ostrzeżenie Ukrainy

Powiedziała TO o księżnej Kate w telewizji! Wszyscy byli w szoku

Niemal każdego dnia z Ukrainy napływają nowe wiadomości o odpieranych atakach, a ostatnio po raz pierwszy od 73 lat miał miejsce jednoczesny atak dronów i rosyjskich rakiet na Kijów. To może być dopiero początek czegoś naprawdę dużego - ostrzega Ukraina. Władimir Putin szykuje wielki atak - ostrzega Andrij Kowalenko, wysoki rangą ukraiński urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony na portalu Telegram. Według tych doniesień Rosjanie szykują na zimę specjalne zapasy pocisków manewrujących. „Użycie strategicznego lotnictwa to potwierdza. Wszystkie plany wroga są znane i zrozumiane, Ukraina będzie przeciwdziałać” - powiedział urzędnik. Putinowi chodzi oczywiście o nadchodzącą zimę i niszczenie infrastruktury krytycznej, tak by pozostawić cywilów bez ogrzewania i prądu.

Wojska ukraińskie mają kłopoty, a nadchodząca zima może być ciężka. Narastają obawy wobec planów Donalda Trumpa związanych z wojną i Putinem

Niestety, wieści z frontu nie napawają optymizmem. Wojska ukraińskie są "w tarapatach" - powiedział korespondent Sky News Stuart Ramsay, a sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzega, że to może być dla Ukrainy najcięższa zima od rozpoczęcia wojny. A Putin nasila ataki. "W obwodzie: kijowskim, połtawskim, żytomierskim, sumskim, czerkaskim, zaporoskim, czernihowskim i kirowohradzkim potwierdzono zestrzelenie dwóch pocisków manewrujących Ch-101, dwóch pocisków balistycznych Iskander-M/KN-23 i 37 wrogich bezzałogowych statków powietrznych" - przekazano w komunikacie sił zbrojnych. Donaldowi Trumpowi zdecydowanie nie udało się więc dotrzymać obietnicy zakończenia wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin od zostania prezydentem elektem USA. Wielkie obawy budzi zresztą sam sposób, w jaki zamierza to zrobić. Nieoficjalnie media podawały, że Trump chce ustępstw wobec Putina i utworzenia strefy buforowej z udziałem sił pokojowych, ale nie amerykańskich. Nieoficjalnie tą kwestią miałaby zająć się Europa, w tym Polska.

Russia has spent over $40 billion on missile attacks against Ukraine.Despite sanctions, russia has increased its missile production and can now produce around 150 missiles per month. 1/n pic.twitter.com/93GFVSyR0u— Roman Sheremeta 🇺🇦🇺🇸 (@rshereme) November 13, 2024

