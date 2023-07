Putin wciśnie "atomowy guzik", gdy Ukraina wejdzie do NATO? Generał stawia sprawę jasno

Putin zaatakuje taktyczną bronią jądrową, jeśli Ukraina naprawdę wejdzie do NATO? Europejski generał zabrał głos

Ukraina w przyszłości zostanie członkiem NATO - taką obietnicę otrzymał Wołodymyr Zełenski od Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas szczytu w Wilnie, który miał miejsce w dniach 11-12 lipca. Na razie co oficjalnego zaproszenia nie ma i nie będzie go, póki trwa wojna na Ukrainie. Jednak prędzej czy później Kijów do grona państw NATO dołączy - zapewnił Jens Stoltenberg. Reakcje Rosji póki co są przewidywalne, ale większych niż dotychczas gróźb brak. "Ukraina ma oczywiście prawo zapewnić sobie bezpieczeństwo […] Dla nas nie ma nic niezwykłego w tym, co właśnie zadeklarowało NATO i G7. Nie jesteśmy przeciwni takim dyskusjom. Ale powtórzę się jeszcze raz – pod warunkiem, że zapewnione jest bezpieczeństwo Rosji" - powiedział Władimir Putin w rozmowie z państwową rosyjską telewizją.

Hiszpański generał o wojnie atomowej: „Należy wykluczyć tego typu scenariusze”

Czy jednak grozi nam wojna atomowa, jeżeli Ukraina naprawdę wejdzie do NATO? Na ten temat wypowiedział się ważny generał w rozmowie z PAP. Hiszpański generał dywizji piechoty w stanie spoczynku Vicente Diaz de Villegas nie owijał w bawełnę. „Należy wykluczyć tego typu scenariusze” - powiedział hiszpański dowódca. Uważa, że wejście Ukrainy do NATO nie będzie wiązało się z żadną reakcją Rosji w rodzaju ataku nuklearnego lub prowokacji z tym związanej.

The U.S. has already delivered cluster munitions to Ukraine; Biden said that there is no real prospect of Putin using nuclear weapons against Ukraine or the West; Ukraine confirms striking on Russian military barracks in occupied Berdiansk; and more. https://t.co/andptw45dO— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 13, 2023

